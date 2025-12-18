Életfogytiglant kapott a mannheimi gázoló

A két halálos áldozat egy 83 éves nő és egy 54 éves férfi volt.
A bíróság az eljárás során a két gyilkosság mellett további hat gyilkossági kísérlet elkövetésében találta bűnösnek az Alexander S. néven azonosított 40 éves vádlottat.
A tettes – aki testi sértés és ittas vezetés miatt már büntetett előéletű volt – szándékosan, nagy sebességgel hajtott autójával a város egyik központi terén karneválozó emberek közé. Noha autóját egy taxisofőrnek végül sikerült megállítania, a férfi egy riasztópisztollyal a levegőbe lőtt, majd gyalogosan elmenekült.
A rendőrség nem sokkal később elfogta, de ő előtte még a riasztófegyverrel szájba lőtte magát, és megsebesült.
A bűncselekmény elkövetésének nem volt politikai indítéka;
a bíróság megállapította, hogy a férfi évek óta mentális betegségben szenved, ezért az ítélethirdetést követően egy pszichiátriai kórházban helyezték el.
Kiemelt kép: A 2025. márciusi mannheimi halálos gázolás támadás helyszíne a merénylet után (Fotó:MTI/EPA/Ronald Wittek)