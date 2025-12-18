Életfogytiglant kapott a mannheimi gázoló

Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki a mannheimi karneválon március 3-án tömegbe hajtott az autójával, és halálra gázolt két embert, további tizenegyet pedig megsebesített – jelentette be a délnyugat-németországi város bírósága csütörtökön. A bíróság megállapította, hogy a férfi évek óta mentális betegségben szenved, ezért az ítélethirdetést követően egy pszichiátriai kórházban helyezték el.

A két halálos áldozat egy 83 éves nő és egy 54 éves férfi volt.

A bíróság az eljárás során a két gyilkosság mellett további hat gyilkossági kísérlet elkövetésében találta bűnösnek az Alexander S. néven azonosított 40 éves vádlottat.

A tettes – aki testi sértés és ittas vezetés miatt már büntetett előéletű volt – szándékosan, nagy sebességgel hajtott autójával a város egyik központi terén karneválozó emberek közé. Noha autóját egy taxisofőrnek végül sikerült megállítania, a férfi egy riasztópisztollyal a levegőbe lőtt, majd gyalogosan elmenekült.

A rendőrség nem sokkal később elfogta, de ő előtte még a riasztófegyverrel szájba lőtte magát, és megsebesült.

A bűncselekmény elkövetésének nem volt politikai indítéka;

Kiemelt kép: A 2025. márciusi mannheimi halálos gázolás támadás helyszíne a merénylet után (Fotó:MTI/EPA/Ronald Wittek)