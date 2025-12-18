Donald Trump lépett, az USA tengeri blokád alá vonta Venezuelát

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint kedden elrendelte a szankció alá vont összes olajszállító tartályhajó Venezuelába történő be- és kilépésének blokádját.

Egyelőre nem ismeretes, hogyan kíván érvényt szerezni a Trump-kormányzat az intézkedésnek, beveti-e a parti őrséget, ahogyan tette azt az elmúlt héten. Washington több ezer katonát és tucatnyi hadihajót – köztük egy repülőgép-hordozót – vezényelt a térségbe az elmúlt hónapokban.

„Vagyonunk ellopása és sok más egyéb bűncselekmény, köztük terrorizmus, kábítószer- és embercsempészet miatt a venezuelai rezsimet külföldi terrorista szervezetté fogjuk nyilvánítani. Ezért ma elrendelem az összes szankció alá vont olajszállító hajó blokádját, amely Venezuelába vagy onnan kifelé tart”

– közölte Donald Trump a Truth Social felületen.

Egy, a tartályhajókra vonatkozó amerikai embargó már a múlt hét óta érvényben van, amikor az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tankert Venezuela partjai közelében. Nicolás Maduro venezuelai elnök még Trump bejelentése előtt, kedden este egy rendezvényen kijelentette: „Az imperialista és fasiszta jobboldal gyarmatosítani akarja Venezuelát, hogy elvegye olaját, földgázát, aranyát más ásványkincsekkel együtt. Esküt tettünk arra, hogy feltétlenül megvédjük hazánkat, és Venezuelában győzni fog a béke.”

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Abacapress pool/Yuri Gripas)