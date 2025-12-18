Brüsszel támogatásokkal és a bürokrácia csökkentésével próbál a gazdák kedvében járni

Az Európai Unió agrártanácsának közleménye szerint a közös agrárpolitika (KAP) egyszerűsítését célzó intézkedéscsomagot hagytak jóvá csütörtökön a gazdálkodók támogatása és a versenyképesség fokozása érdekében a bürokrácia csökkentésével, az innováció ösztönzése és a termelékenység növelése, az ellenőrzések egyszerűsítése és beruházási igények figyelembevétele mellett. A módosított jogszabály lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy válságtámogatásokat nyújtsanak azoknak a gazdáknak, akik természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati események vagy nem várt negatív környezeti események áldozatává váltak.

Az uniós tanács közleménye szerint az egyszerűsítést célzó intézkedések az adminisztratív tervek jelentős mérséklését és költségcsökkentést, évente akár 1,6 milliárd euró megtakarítást hozhatnak a gazdáknak, és több mint 200 millió eurót a tagállamok számára.

Az ilyen kifizetések biztosítják az érintett gazdák mezőgazdasági tevékenységének folytonosságát – írták.

A törvény egyebek mellett rugalmasságot biztosít a tagállamoknak annak eldöntésében, hogy a részben biogazdaságok milyen mértékben felelhetnek meg a földterületek jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartására vonatkozó követelményeknek (GAEC).

A csomag figyelembe veszi továbbá a különböző gazdálkodási megoldásokat és a helyi körülményeket, például a tanúsított biogazdaságokat automatikusan úgy tekinthetik, mint amelyek megfelelnek az EU környezetvédelmi követelményei egy részének a finanszírozás folyósítása érdekében. Ez segíteni fogja a gazdaságokat abban is, hogy megfeleljenek az uniós szabványokon túlmutató nemzeti szabályoknak, biztosítva erőfeszítéseik méltányos ellentételezését – emelték ki.

A gazdálkodók mentesülhetnek bizonyos környezetvédelmi szabályok alól is, ugyanakkor részesülhetnek a környezetbarát gazdálkodást jutalmazó kifizetésekben

– írták.

A felülvizsgálatok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében az ellenőrzéseket műholdak és más technológia használatával egyszerűsítik. Ezenkívül évente csak egy helyszíni ellenőrzést tartanak majd gazdaságonként.

A természeti katasztrófák vagy állatbetegségek által sújtott uniós gazdálkodók jobb támogatásban részesülnek. A kisgazdálkodók könnyebben juthatnak majd pénzügyi támogatáshoz egy új, egyszerűsített finanszírozási lehetőség révén.

A tagállamok nagyobb rugalmasságot élvezhetnek majd a KAP-ot érintő stratégiai terveik kiigazításában, mivel az uniós bizottság előzetes jóváhagyása csak a stratégiai módosításokhoz lesz szükséges – tették hozzá.

Közben, mint ismert, legalább nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva. A brüsszeli közlekedésért felelős vállalat, a Brussels Mobility bejelentette, hogy a tüntetés miatt több útszakasz és alagút le van zárva, a gépkocsi-közlekedés lassú, és akadozik a belga főváros tömegközlekedése is.

Kiemelt kép: Az uniós agrárpolitikai tervek ellen tüntetnek a gazdák Brüsszelben (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)