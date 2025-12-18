Brüsszel támogatásokkal és a bürokrácia csökkentésével próbál a gazdák kedvében járni

Az uniós tanács közleménye szerint az egyszerűsítést célzó intézkedések az adminisztratív tervek jelentős mérséklését és költségcsökkentést, évente akár 1,6 milliárd euró megtakarítást hozhatnak a gazdáknak, és több mint 200 millió eurót a tagállamok számára.
A módosított jogszabály lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy válságtámogatásokat nyújtsanak azoknak a gazdáknak, akik természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati események vagy nem várt negatív környezeti események áldozatává váltak.
Az ilyen kifizetések biztosítják az érintett gazdák mezőgazdasági tevékenységének folytonosságát – írták.
A törvény egyebek mellett rugalmasságot biztosít a tagállamoknak annak eldöntésében, hogy a részben biogazdaságok milyen mértékben felelhetnek meg a földterületek jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartására vonatkozó követelményeknek (GAEC).
A csomag figyelembe veszi továbbá a különböző gazdálkodási megoldásokat és a helyi körülményeket, például a tanúsított biogazdaságokat automatikusan úgy tekinthetik, mint amelyek megfelelnek az EU környezetvédelmi követelményei egy részének a finanszírozás folyósítása érdekében. Ez segíteni fogja a gazdaságokat abban is, hogy megfeleljenek az uniós szabványokon túlmutató nemzeti szabályoknak, biztosítva erőfeszítéseik méltányos ellentételezését – emelték ki.
A gazdálkodók mentesülhetnek bizonyos környezetvédelmi szabályok alól is, ugyanakkor részesülhetnek a környezetbarát gazdálkodást jutalmazó kifizetésekben
– írták.
A felülvizsgálatok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében az ellenőrzéseket műholdak és más technológia használatával egyszerűsítik. Ezenkívül évente csak egy helyszíni ellenőrzést tartanak majd gazdaságonként.
A természeti katasztrófák vagy állatbetegségek által sújtott uniós gazdálkodók jobb támogatásban részesülnek. A kisgazdálkodók könnyebben juthatnak majd pénzügyi támogatáshoz egy új, egyszerűsített finanszírozási lehetőség révén.
A tagállamok nagyobb rugalmasságot élvezhetnek majd a KAP-ot érintő stratégiai terveik kiigazításában, mivel az uniós bizottság előzetes jóváhagyása csak a stratégiai módosításokhoz lesz szükséges – tették hozzá.
Közben, mint ismert, legalább nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva. A brüsszeli közlekedésért felelős vállalat, a Brussels Mobility bejelentette, hogy a tüntetés miatt több útszakasz és alagút le van zárva, a gépkocsi-közlekedés lassú, és akadozik a belga főváros tömegközlekedése is.
Kiemelt kép: Az uniós agrárpolitikai tervek ellen tüntetnek a gazdák Brüsszelben (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)