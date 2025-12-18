A lengyelek készülnek valamire: harckészültségbe helyezték a rakétarendszerüket

Sajtóértesülés szerint Lengyelország harckészültségbe helyezte Patriot típusú rakétarendszerét, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a tényt történelmi pillanatként értékelte.

Az EurAsia Daily orosz hírportál a lengyel védelmi miniszter bejelentésére hivatkozva arról tudósított, hogy Lengyelországban harckészültségbe helyezték a Patriot típusú rakétarendszereket.

A beszámoló szerint Wladyslaw Kosiniak-Kamysz

történelmi pillanatként értékelte, hogy az úgynevezett lengyel harmadik légvédelmi rakétadandár Patriot rendszere teljes készültségbe került.

A lengyel védelmi tárca vezetője szerint ez kulcsfontosságú szakasz a Visztula program megvalósításában, amelynek keretében egy integrált, többszintű lengyel légvédelmi rendszert hoznak létre, beleértve a rakétaelhárítást is.

„Integrált védelmi programunk van, amely több szintből áll. A középső szint csak a Visztula program. Aztán ott vannak a Narew, Pilica, Pilica plusz. Párhuzamosan fejlődik a SAN program, amely különféle katonai felszereléseket foglal magában, beleértve a drónokat és drónellenes rendszereket. Mindez azt mutatja, hogyan építjük a lengyel állam védelmét. Ez az ország teljes védelmi architektúrájának legdrágább része” – mondta a tudósítás szerint a miniszter.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hozzátette, hogy

2027-2029-ben további 48 Patriot indítórakétát szállítanak Lengyelországnak, ami megerősíti az ország védelmi rendszerét.

Varsónak meg kell valósítania a Visztula program következő szakaszait is, és integrálnia kell az összes légvédelmi rendszert, beleértve a Patriot indítókat és az F–35-ös repülőgépeket – fogalmazott a tárcavezető.

A portál a cikkben arra is emlékeztet, hogy

2018-ban Lengyelország szerződést írt alá Egyesült Államokkal a Patriot rendszer megvásárlására, és a megállapodás értelmében 16 indítóvetőt, 208 rakétát és 4 radarállomást vásároltak.

A Visztula program a lengyel légvédelmi rendszerek legmagasabb szintjének létrehozását célozza, amelyek hatótávolsága meghaladja a 100 kilométert, és az amerikai Patriot rakétavédelmi létesítményeken alapul. Ez jelenleg két üteget tartalmaz, amelyek mindegyike két lőegységből áll, négy indítóval – írta az EurAsia Daily.

Kiemelt kép: Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter katonákkal fog kezet a légvédelmi rakétarendszer és tüzérségi rendszer átadásán (Fotó: MTI/EPA-PAP/Art Service)