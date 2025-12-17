Tizenöt rendbeli emberölés a vád az ausztráliai tömeggyilkos terrortámadás életben maradt elkövetője ellen

Az ausztráliai, új-dél-walesi állami rendőrség közlése szerint egyebek között 15 rendbeli gyilkossággal, illetve terrorcselekménnyel is vádolják a vasárnapi, a Bondi Beach-en elkövetett, antiszemita indíttatású tömeggyilkos terrortámadás életben maradt 24 éves elkövetőjét. A súlyos bűncselekmény elkövetése során meg is sérülő, jelenleg kórházban lévő Naveed Akramnak összesen 40 féle váddal kell szembenéznie.

A BBC az új-dél-walesi állami rendőrség közlésére hivatkozva számolt be arról, hogy egyebek között

15 rendbeli emberöléssel, valamint terrorcselekmény elkövetésével vádolják azt a 24 éves férfit, aki apjával együtt, antiszemita indíttatásból, a Hanuka zsidó ünnep kezdetére időzítve 15 embert ölt meg a Sidney-ben található Bondi Beach ismert strandján vasárnap.

A szinte bizonyosan iszlamista indíttatásból, feltehetőleg az Iszlám Állam terrorszervezet nevében gyilkoló férfinek ezen kívül további több tucatnyi vádponttal kell szembenéznie.

A terrortámadás során a másik, 50 éves tömeggyilkost tűzharc során lelőtték, fia megsérült, jelenleg is kórházban van.

A tájékoztatás szerint

Naveed Akram első kihallgatását a kórházban tartották meg, a helyi rendőrfőnök azt mondta, hogy a hivatalos kihallgatással még várnak addig, amíg a férfinál elmúlik a gyógyszerek hatása, mivel az igazságosságra tekintettel, pontosan értenie kell, mi a vád ellene.

A BBC az online felületén közzétett tudósításban arról is írt, kedden derült ki az, hogy az elkövetők – apa és fia – novemberben a Fülöp-szigetekre utaztak, az ottani bevándorlási hivatal tájékoztatása szerint közölte november 1. és 28. között tartózkodtak az országban.

A manilai hatóságok a BBC-t arról is tájékoztatták, hogy Naveed Akram ausztrál útlevéllel utazott a Fülöp-szigetekre, míg apja, Sajid indiai útlevelet használt.

A terrortámadás során lelőtt idősebb elkövetőről az indiai rendőrség tisztviselője a lapnak elmondta, hogy Sajid Akram Hyderabad városából származott, de családjával alig tartotta a kapcsolatot.

A BBC emlékeztet rá, hogy

a tömeggyilkos terrortámadás halálos áldozatai között között két rabbi, egy holokauszt túlélő és egy Matilda nevű 10 éves kislány is volt és ugyancsak elhunyt egy pár, Boris és Sofia Gurman is, akik a terrortámadás kezdetét követően megpróbálták felvenni a harcot az egyik fegyveressel.

A terrortámadást követően további 27 embert különböző sérülésekkel kórházba szállítottak közülük ketten rendőrök, egyikük elvesztette egyik szeme világát, a többi sérültet sidney-i és környékbeli kórházakban ápolják – tudatta a BBC, amely arról is beszámolt, hogy szerdán eltemették a terrortámadás során elhunyt, brit születésű rabbit, a vasárnapi hanukai esemény szervezésében is részt vevő Eli Schlangert, a gyászszertatáson azonban nem vett részt Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök.

A sydney-i terrortámadás egyik áldozata, Eli Schlanger rabbi portréja a Bondi zsinagógában tartott gyászszertartáson (Fotó: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas)

A többi halálos áldozat temetése várhatóan a következő napokban lesz, a legfiatalabb elhunytat, a 10 éves Matildát csütörtökön helyezik örök nyugalomra.

A zsidó közösség bírálta az ausztrál kormányfőt, amiért szerintük nem tett meg mindent az antiszemitizmus megfékezése érdekében, Albanese azonban az ABC NewsRadionak azt mondta: számos intézkedést tettek, többek között kinevezték az ország első antiszemitizmus elleni követét, szigorították a gyűlöletbeszéd-törvényeket, valamint növelték a társadalmi kohéziós projektek és zsidó intézmények finanszírozását – áll a bbc.com-on elérhető beszámolóban.

Kiemelt kép: A sydney-i terrortámadás áldozataira emlékeznek úszó- és szörfklubbok tagjai a lövöldözés helyszínén, az új-dél-walesi főváros Bondi Beach nevű tengerparti strandján (Fotó: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas)