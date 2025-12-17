Terrorcselekményre készült egy dzsihadista szíriai menedékkérő Hollandiában

Terrorcselekmény előkészítésének gyanújával őrizetbe vettek Hollandiában egy 33 éves szíriai menedékkérőt – közölte szerdán a holland ügyészség (OM).

A férfit november 28-án tartóztatták le a közép-hollandiai Drontenben, egy menekültszálláson. Az ügyészség tájékoztatása szerint a holland általános hírszerző és biztonsági szolgálattól (AIVD) származó információk alapján

a gyanúsított dzsihadista ideológiát vallott, és lőfegyvert próbált beszerezni egy támadás végrehajtásához, bár konkrét célpontot még nem jelölt ki.

Kapcsolódó tartalom Megakadályoztak egy potenciális karácsonyi vásár elleni iszlamista támadást Németországban A német hatóságokat a hírek szerint egy külföldi titkosszolgálat figyelmeztette.

A férfit szerdán állították bíróság elé terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. A bíróság 90 napos előzetes letartóztatásba helyezte, amely a következő meghallgatáskor meghosszabbítható. A gyanúsított letartóztatása óta szigorított őrizetben van, és kizárólag ügyvédjével tarthat kapcsolatot.

Az NlTimes hírportál szerint a szíriai férfi a nyár folyamán költözött a dronteni menekültközpontba, amely mintegy ezer ember befogadására alkalmas, köztük kísérő nélküli kiskorúak számára is. A központ integrációs támogatást, szabadidős programokat és sportolási lehetőségeket biztosít.

A nyomozást a holland rendőrségi és ügyészségi szervek folytatják.

Kapcsolódó tartalom Karácsonyi vásárok elleni támadáshullámra figyelmeztet a német rendőrszakszervezet Jochen Kopelke szerint a további merényletek a közelgő választásokat is befolyásolhatják.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)