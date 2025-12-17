Sorsdöntő bejelentést tett Ursula von der Leyen: Az EU örökre kivezeti az orosz fosszilis tüzelőanyagot

Európa új korszak felé közeledik, energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis „végleg, örökre ki fogja vezetni az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát” – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán. Ursula von der Leyen emellett az orosz vagyon sorsáról is bejelentést tett.

Az Európai Parlament plenáris ülésének a csütörtöki EU-csúcsról folytatott vitáján Ursula von der Leyen azt mondta, a megváltozott valósághoz igazodva, az EU a lehetetlent is megtette a védelem területétől az energiáig, nemcsak egy biztonságosabb világ előmozdítása, hanem annak szavatolása érdekében is.

Az uniós erőfeszítések meghozták gyümölcsüket: az orosz gáz importjának aránya a háború kezdetén mért 45 százalékról mára 13 százalékra csökkent, a szénimporté 51 százalékról nullára, a nyersolaj importjáé pedig 26 százalékról 2 százalékra zsugorodott – részletezte.

„A függetlenség Oroszországtól az, ami európaivá tesz minket”

– fogalmazott.

Kijelentette: Európának felelősnek kell lennie a saját biztonságáért, szembe nézve a rá leselkedő fenyegetésekkel. Új képességek fejlesztésére kell összpontosítani annak érdekében, hogy a modern hibrid háborút megvívhassa. Védelmi ipari bázisát az EU olyanná alakítja, amely képes élvonalbeli technológiákat és gyors hadi tömegtermelést biztosítani – mondta.

Amíg Európa az elmúlt 10 évben 8 milliárd eurót fektetett a védelembe, addig idén akár 800 milliárd eurós beruházást tesz lehetővé a 2030-ig tartó időszakra

– közölte. „A védelmi finanszírozás nemcsak a védelemről szól, hanem a szabadságunkról, a jólétünkről és a függetlenségünkről” – fogalmazott.

Kiemelte: nincs fontosabb európai védelmi intézkedés, mint Ukrajna védelmének támogatása. Szavai szerint a következő napok döntő lépést jelentenek majd ennek biztosításában, ugyanis – mint kiemelte – az EU-n múlik, hogy miként finanszírozza Ukrajna harcát.

Von der Leyen szerint Oroszország nemcsak Ukrajnára összpontosít, hanem fokozza műveleteit az Európai Unió területén is. Moszkva teljes háborús gazdaságra váltott, ami közvetlen fenyegetést jelent Európa nemzet- és gazdasági biztonságára – vélekedett.

Közölte: Ukrajna szükségletei meghaladják a 137 milliárd eurót 2026-ban és 2027-ben, amiből Európának kétharmadot kellene fedeznie. Ez nem csak a számokról szól, hanem Ukrajna azon képességének megerősítéséről is, hogy olyan békét biztosítson, amely igazságos, tartós, és amely megvédi Európát is – hangoztatta.

Az uniós bizottság elnöke szerint az EU-nak emellett tovább kell növelnie a háború költségeit Oroszország számára, ami az európai bankokban tárolt, majd befagyasztott és tartósan lefoglalt orosz állami pénzeszközökre építő jóvátételi kölcsönre támaszkodik.

Az orosz pénzeszközök tartós lefoglalása döntő lépés, amely erős politikai üzenetet küld az EU szándékairól.

Az orosz vagyon mindaddig lefoglalva marad, amíg Oroszország le nem állítja a háborút, és megfelelően nem kártalanítja Ukrajnát az okozott károkért

– jelentette ki.

Az Európai Tanács csütörtöki ülésének Ukrajnáról szóló döntése központi jelentőségű lesz Európa függetlenségének biztosításában, mert a függetlenség a szabadságról szól. Annak a szabadságáról, hogy a sokszínűséget, a demokráciát választhassuk – tette hozzá beszédében az Európai Bizottság elnöke.

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a vita során elmondott beszédében azt mondta, ha az európai döntéshozók hallgattak volna Orbán Viktor miniszterelnök békekezdeményezésére, akkor nem haltak voltan meg azóta többszázezren a „háborús pokolban”, és „nem égetett volna el” az Európai Unió már közel kétszázmillió eurót az ukrajnai háborúban.

Brüsszel változatlanul az ukrajnai háború folytatását akarja, ráadásul Brüsszelben újabb szintre kapcsolt a háborús őrület – hívta fel a figyelmet.

Az európai emberek viszont békét akarnak. A békepárti magyar álláspontnak megfelelően ezért Magyarország nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzásának „kalandor elképzelését”, ami beláthatatlan gazdasági és pénzügyi csapással fenyegeti Európát, nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háborút szolgálja, és „nem küldünk pénzt és fegyvert Ukrajnába” – tette hozzá felszólalásában Deutsch Tamás.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Ukrajna uniós támogatásáról tartott vitában az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. november 26-án (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)