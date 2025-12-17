Sorsdöntő bejelentést tett Ursula von der Leyen: Az EU örökre kivezeti az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát

Európa új korszak felé közeledik, energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis végleg, örökre ki fogja vezetni az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán. Ursula von der Leyen emellett az orosz vagyon sorsáról is bejelentést tett.

Az Európai Parlament plenáris ülésének a csütörtöki EU-csúcsról folytatott vitáján Ursula von der Leyen azt mondta, a megváltozott valósághoz igazodva, az EU a lehetetlent is megtette a védelemtől az energiáig, nemcsak egy biztonságosabb világ előmozdítása, hanem szavatolása érdekében is.

Kiemelte:

nincs fontosabb európai védelmi intézkedés, mint Ukrajna védelmének támogatása.

Szavai szerint a következő napok döntő lépést jelentenek majd ennek biztosításában, ugyanis – mint kiemelte – az EU-n múlik, hogy miként finanszírozza Ukrajna harcát.

Az orosz pénzeszközök tartós lefoglalása döntő lépés, amely erős politikai üzenetet küld az EU szándékairól.

Az orosz vagyon mindaddig lefoglalva marad, amíg Oroszország le nem állítja a háborút, és megfelelően nem kártalanítja Ukrajnát az okozott károkért

– hangoztatta.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Ukrajna uniós támogatásáról tartott vitában az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. november 26-án (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)