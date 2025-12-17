Robert Fico kijelentette, egyetlen centet sem hagy jóvá az ukrajnai háborúra

A szlovák miniszterelnök ellenzi, hogy a befagyasztott orosz állami vagyont az ukrajnai háborúra költsék, és az Európai Tanács ülésén sem szavaz meg ilyen javaslat, sem más olyan terv mellett, amely a háború támogatásához vezetne – jelentette ki Robert Fico a pozsonyi törvényhozás európai ügyekért felelős bizottságának ülésén szerdán.

„Elvből elutasítom bárminek a támogatását, ami holnap ahhoz vezetne, hogy pénzt juttassanak a háborúra” – jelentette ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. A szlovák miniszterelnök leszögezte: az ukrajnai háborúra egy centet sem fog jóváhagyni.

Hozzátette: érthetetlen, hogyha valóban a békemegállapodás részét alkotó elképzelés a befagyasztott vagyon felhasználása, akkor azt miért akarják fegyvervásárlásra és így a háború folytatásának támogatására használni. Robert Fico az MTI híradása szerint elmondta: Szlovákia kész arra, hogy bilaterális alapon segítsen Ukrajnának, például aknamentesítésben vagy hasonló módokon, de nem a konfliktus folytatásának támogatásával. Kijelentette: az Európai Uniónak nincs megoldása a konfliktus rendezésére, az pedig elfogadhatatlan, hogy közös európai terv legyen a háború folytatására.

Robert Fico már a múlt hét folyamán, az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében egyértelművé tette: Pozsony nem fog támogatni semmilyen, az ukrán hadi kiadások támogatását célzó megoldást, amelyben Szlovákiának is részt kellene vennie.

A magyar miniszterelnök levelet is írt

Orbán Viktor nemrég levelet is írt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az Európai Unió vagyonbefagyasztással kapcsolatos tervéről, amelyről a miniszterelnök szintén a Brüsszelbe tartó repülőn számolt be. A levélben azt kérdezte, milyen válaszlépést tervez Oroszország, ha az Európai Unió hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, és figyelembe veszik-e majd az egyes tagállamok szavazatát a kérdésben.

A magyar miniszterelnök közlése szerint a Kreml válasza világos volt: erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Zuzana Gogova)