Orbán Viktor: Brüsszel hibás döntéseket hozott a migráció és a háború kérdésében

Nagyon komoly következményei lesznek annak, hogy a befagyasztott orosz vagyonról szóló féléves döntést, amely mindig egyhangúságot követelt, megszüntették, kikerülték, aláaknázták a brüsszeli bürokraták, és kitalálták, hogy egyhangúság helyett többségi döntést lehet hozni – jelentette ki szerdán Orbán Viktor Brüsszelben újságírók kérdésére válaszolva. A miniszterelnök szerint az Európai Unió vezetői olyan hibákat követtek el (tönkretették az európai gazdaságot, háborús helyzetbe kormányozták a kontinenst), amik nem maradhatnak következmények nélkül.

A kormányfő a sajtó képviselői előtt kifejtette, hogy a befagyasztott orosz vagyonról szóló féléves, egyhangúságot követelő döntés megkerülése

„nyilvánvaló a justizmord, tehát hogy egy nyílt jogsértéssel van dolgunk, egy olyan szakaszát használják az alapszerződésnek ehhez a döntéshez, amelynek semmi köze ehhez a helyzethez. Ilyet szoktak csinálni tagállamokban is, de ez nyílt jogsértés, bíróságokon az ilyen pozíciót nem lehet megvédeni”.

Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy az unió rálépett egy nagyon veszélyes ösvényre. Mert ha egyszer megsérthették a jogot, kikerülhették a tagállamokat, azt megtehetik máskor is. Példaként hozta fel a Mercosurt, ahol úgy akarják a Mercosur-megállapodást aláírni a brüsszeli bürokraták, hogy kikerülik a tagállamok döntését és a jogait.

„Ez egy összeesküvés, nem lehet mást mondani erre, tagállamokkal szembeni összeesküvés történik”

– értékelt a miniszterelnök, aki kijelentette, hogy mindennek megálljt kell parancsolni.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának elõestéjén – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

„Kíváncsi vagyok, hogy a tagállamok képesek lesznek-e megfékezni Brüsszelt.

Mert szükséges és sürgető megfékezni a brüsszeli bürokratákat”

– tette hozzá, és úgy folytatta, hogy sok bűne van az európai vezetésnek. Ilyen a zöldátmenetnek a teljesen kaotikus, fejetlen, az európai gazdaságokat lerontó módszere, a migráció támogatása és a háborús helyzet kezelése.

„Azt kell mondanom, hogy itt olyan vezetési hibák történtek az elmúlt időszakban, olyan zsákutcába vezették be az Európai Uniót és az európai tagállamokat, amiről most már nem vitatkozni kell, hanem lassan rá kell mutatni valakit, hogy ki a felelős. Hogy kerültünk ide? Tönkretették az egész európai gazdaságot. Von der Leyen hivatalba lépésekor ez egy versenyképes régió volt. Szó se volt háborúról, ez egy békeprojekt volt. Most háborúban vagyunk”

– mutatott rá, és kiegészítette azzal, hogy az orosz energiáról való leválás is egy kudarc, ráadásul a magyar érdekekkel meg nyilvánvalóan szembemegy. Tehát „ez ellen mi harcolni fogunk mindig. Eddig elég jól csináltuk” – mondta, majd figyelmeztetett, hogy a cél nem az, hogy leváljunk bármiről, hanem hogy diverzifikáljunk. Sőt, mint mondta, Magyarország abba a történelmi korszakába lépett, amikor a saját energiakitettségünkre már nem csak úgy válaszolunk, hogy különböző országoktól veszünk és diverzifikálunk, hanem Magyarországnak hol az állami cége, az MVM, hol az egyik nagy magáncége a Mol, mezőket vásárol. Tehát ma már Magyarország tulajdonában vannak olaj- és gázmezők, és ezt a politikát folytatni kell – jelentette ki.

Orbán Viktor nyílt hadüzenetnek, a háborúba való belépésnek nevezte, hogy az orosz vagyont használják fel Ukrajna finanszírozására.

„Ez borzalmas hiba lenne, ha elkövetnénk. De úgy látom a mai hírek alapján, hogy a délutáni háttéregyeztetéseken mintha győzelmet arattunk volna, és holnap már nem a befagyasztott orosz vagyonról fogunk beszélni, mert az előbb elmondottakat végre sikerült megértetni, és valószínűleg levesszük az asztalról, de akkor jön a kérdés, hogyha folytatni akarják a háborút, akkor az hogy történjen, és erre lesz az a javaslat, a belga elvárás, hogy közösen vegyünk föl hitelt, ami Magyarország számára elfogadhatatlan, és a mi kalkulációink szerint a háború drága, a béke meg olcsó”

– mondta, és hozzátette, hogy a háborúban meghalnak, a békébe még nem halt bele senki.

„Úgyhogy mi azt javasoljuk, hogy az egész stratégiát, ami egy elhibázott uniós stratégia és háborút támogató stb. tegyük félre, csináljunk egy hátraarcot, jöjjünk ki ebből a zsákutcából és kezdjünk el egy békepolitikát. Ezt úgy lehet a legkönnyebben tenni, hogy beállunk az Egyesült Államok elnöke mögé, és azt mondjuk, hogy most egyetlen dolgunk van, hogy sikerhez segítsük hozzá az Egyesült Államok elnökét, hogy megteremtse a békét. Ennyi dolgunk van, most nem kéne semmi másról dönteni” – zárta nyilatkozatát a miniszterelnök.

