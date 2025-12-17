Orbán Viktor: A Patrióták a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát

A kormányfő Brüsszelbe érkezve közösségi oldalán közölte, hogy a szerdai nap előkészítő tárgyalásokkal indult, majd kezdetét vette a Patrióták csúcstalálkozója, amelyen most először két miniszterelnök is részt vesz. Kiemelte, hogy a pártcsalád ma már az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója, és két kormányfővel van jelen az Európai Tanácsban.
A miniszterelnök szerint a Patrióták politikai súlya több országban is meghatározó:
„Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália”.
Orbán Viktor bejegyzése végén úgy értékelt, hogy „ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát”. Hozzátette: erre akkor is készek, ha „széllel szemben” is kell harcolniuk.
Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor