Orbán Viktor: A Patrióták a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát

„A Patrióták bicepszet növesztettek!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint a Patrióták európai pártcsaládja Andrej Babis visszatérésével másik súlycsoportba került.

A kormányfő Brüsszelbe érkezve közösségi oldalán közölte, hogy a szerdai nap előkészítő tárgyalásokkal indult, majd kezdetét vette a Patrióták csúcstalálkozója, amelyen most először két miniszterelnök is részt vesz. Kiemelte, hogy a pártcsalád ma már az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója, és két kormányfővel van jelen az Európai Tanácsban.

A miniszterelnök szerint a Patrióták politikai súlya több országban is meghatározó:

„Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália”.

Orbán Viktor bejegyzése végén úgy értékelt, hogy „ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát”. Hozzátette: erre akkor is készek, ha „széllel szemben” is kell harcolniuk.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor