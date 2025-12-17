Nem tért jó útra az iszákos mosómedve, már három betörésen van túl a világhírű állat

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy csontrészeg mosómedvét vett őrizetbe a betöréshez riasztott rendőr egy üzletben Virginia államban.
A boltba behatoló iszákos állat megrohamozta a szeszes italokat kínáló részleget, majd részegen esett össze a mosdóban.
A betöréshez riasztott rendőr visszavitte a menhelyre az alkoholtól önkívületi állapotban horkoló állatot, amelyet visszaengedtek a vadonba miután kijózanodott.
Az állatmentők és a hatóságok akkor még abban bíztak, hogy a szabadon engedett mosómedve jó útra tér, ám
az állat rákapott a bűnözésre, azóta már egy karatestúdióba és egy boltba is behatolt, ahonnan élelmiszert lopott magának
– számolt be a Bild.
„Valószínűleg már három betörésnél tart” – nyilatkozta a BBC-nek az állatvédelmi hatóságtól Samantha Martin, aki szerint az első betörés kiválthatott benne egy olyan viselkedésmintát, amit eddig elnyomott magában.
The viral drunk raccoon just had a merchandise release today by the animal shelter that helped him sober up. They've dubbed him the Trashed Panda
ca: DVvstjEks9uHVp28LnLZDPaFAkBXVGUhCTwJwMvhpump
news article: https://t.co/7Mteb9QD7l
buy your shirt here:… pic.twitter.com/gaWJsVu3nD
— delly (@dellysupreme) December 6, 2025
A világhírűvé vált iszákos betörő kalandjait a helyi közösség is meglovagolta, Virginia megyében azóta rengeteg „Részeg Panda” feliratú pólót adtak el, az értékesítésből származó bevételt pedig az állatmenhely felújítására és bővítésére szeretnék majd felajánlani a kezdeményezők.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)