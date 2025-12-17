Halálbüntetés is várhat a szüleit meggyilkoló Nick Reinerre, a híres rendező fiára

A Los Angeles-i ügyészek vádat emeltek Nick Reiner ellen szülei, a hollywoodi rendező Rob Reiner és felesége, Michele halála ügyében.

Nick Reiner két rendbeli – előre megfontolt szándékkal elkövetett – gyilkossággal vádolható – közölte a kerületi ügyész.

Ha bűnösnek találják, életfogytig tartó börtönbüntetést kaphat feltételes szabadlábra helyezés nélkül, vagy akár halálbüntetést is.

A vádemelés két nappal azután történt, hogy a házaspárt több szúrt sebbel holtan találták brentwoodi otthonukban, Kaliforniában.

A keddi sajtótájékoztatón a kerületi ügyész elmondta, hogy még nem született döntés arról, kérik-e az ügyészek a halálbüntetés kiszabását – közölte a BBC.

A 32 éves gyanúsítottat azzal is vádolják, hogy veszélyes és halálos fegyvert, nevezetesen egy kést használt.

A vádlott hivatalosan kedden bíróság elé állt volna az előzetes tárgyalásra, ahol hivatalosan is vádat emeltek volna ellene. A kerületi ügyész azonban később közölte, hogy az előzetes tárgyalást későbbi időpontra ütemezik.

Közölte, hogy a bíróságon fogják nyilvánosságra hozni, megtalálták-e a gyilkos fegyvert.

A hatóságok szerint a boncolások fogják pontosan meghatározni a halál okát, módját és idejét.

Kiemelt kép: Virágcsokor Rob Reiner kétszeres Primetime Emmy-díjas amerikai színész, filmrendező csillagán a Hollywoodi hírességek sétányán 2025. december 15-én (Fotó: MTI/EPA/Ted Squi)