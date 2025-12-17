Gigaajánlatot készül visszautasítani a Warner Bros., a licitháborúban a Netflix felé hajlik a cég szíve

A Warner Bros. Discovery igazgatótanácsa várhatóan már szerdán visszautasíthatja a Paramount Skydance 108,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát a Reuters értesülései szerint.

A döntés, hogy ismételten elköteleződnek a Netflix 72 milliárd dolláros felvásárlási ajánlata mellett – amellyel kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök kifejezte aggályait – , új fordulatot jelentene a Warner Bros. legendás film- és televízióstúdióját, valamint kiterjedt film- és televíziós könyvtárát magában foglaló eszközökért folyó versenyben. Ezek közé tartozik a Warner Bros. híres film- és tévéstúdiója, valamint kiterjedt film- és tévékönyvtára, amely olyan klasszikusokat tartalmaz, mint a Casablanca és az Aranypolgár, illetve kortárs kedvenceket, például a Harry Pottert és a Jóbarátokat. A Warner Bros. ezen felül az HBO Max streaming szolgáltatás tulajdonosa.

A licitháború győztese tehát nagy előnyt szerezhet a streaming-piacon azzal, hogy megszerzi ezt a mély tartalomkönyvtárat, amely régóta célpontja a felvásárlásoknak.

A Netflix a hónap elején 27 dolláros készpénz- és részvényajánlattal nyerte el a Warner Bros. nem kábeles eszközeit. Ezt követően a Paramount vezérigazgatója, David Ellison a Warner Bros. részvényeseihez fordult, és 30 dolláros részvényenkénti, teljes egészében készpénzes ajánlatot tett a teljes vállalatra.

A szabályozói dokumentumok szerint a Paramount kijelentette, hogy az ajánlata felülmúlja a Netflixét, és egyértelműbb utat jelent a szabályozói jóváhagyáshoz. Az ajánlatot 41 milliárd dollár új tőkével finanszírozzák, amelyet az Ellison család és a RedBird Capital biztosít, valamint 54 milliárd dollár adóssággarancia áll mögötte a Bank of America, a Citi és az Apollo részéről.

A Bloomberg szerint Jared Kushner Affinity Partners cége, amely a Paramount egyik finanszírozási partnere volt, kilép a versenyből.

