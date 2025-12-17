Két gyerekkori barát egy több mint ötvenezer dollárt érő gyémántot talált Indiában

Egy közép-indiai gyémántbányászati régióban két gyerekkori barát egy nagy, csillogó kőre bukkant, és amikor elvitték a város hivatalos gyémántbecsüséhez, megtudták, hogy 15,34 karátos drágakőminőségű gyémántot találtak, amely az egyik legfinomabb természetes gyémántfajta. A kő becsült piaci ára körülbelül öt-hat millió rúpia, hozzávetőleg 55–66 000 dollár (18,2-21,8 millió forint), és hamarosan elárverezik.

A BBC online felületén közzétett beszámoló szerint egy közép-indiai gyémántbányászati régióban két gyerekkori barát olyan felfedezést tett, amelyről úgy gondolják, örökre megváltoztathatja az életüket.

Satish Khatik és Sajid Mohammed egy nagy, csillogó sziklára bukkant Panna városában egy olyan földterületen, amelyet néhány héttel korábban béreltek. Amikor a követ elvitték a város hivatalos gyémántbecsüséhez, megtudták, hogy egy olyan 15,34 karátos drágakőminőségű gyémántot találtak, amely az egyik legfinomabb természetes gyémántfajta.

A gyémántbecsüs azt mondta, hogy

a drágakő becsült piaci ára körülbelül öt-hat millió rúpia, mintegy 55-66 000 dollár (hozzávetőleg 18–22 millió forint), és hamarosan elárverezik.

A kormány negyedévente aukciókat tart, amelyekben indiai és külföldi vásárlók is licitálnak a gyémántokra.

Az értékes drágakövet megtaláló, egyébként meglehetősen szegény, de generációk óta gyémántok keresésével foglalkozó családból származó két barát elmondta, hogy nagyon boldogok, és most már férjhez adhatják lánytestvéreiket.

A BBC tudósítása szerint

ezen a területen van India legnagyobb gyémánttartaléka, amely továbbra is kiváló célpont a gyémántvadászok számára.

India gyémánttartalékai viszonylag korlátozottak a világ legnagyobb termelőihez képest, de történelmileg jelentősnek mondható.

Bár a legtöbb bányát az indiai szövetségi kormány üzemelteti, a hatóságok évente kis telkeket adnak bérbe a helyieknek jelképes áron, és mivel a hatvanezres városban kevés munkalehetőség van, a lakosok anyagi helyzetük javítása érdekében remélik, hogy értékes leleteket találnak, ám a legtöbben üres kézzel távoznak – áll a BBC tudósításában.

