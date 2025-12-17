Az olasz Semmitőszék megerősítette Matteo Salvini felmentését a migránsok feltartóztatása ügyében

Az olasz Semmitőszék mint a polgári, az adó- és a bűnügyekben eljáró legfelsőbb bíróság végleg megerősítette szerdán Matteo Salvininek, a Liga jobboldali kormánypárt vezetőjének felmentését migránsok feltartóztatása ügyében.

Salvini közösségi oldalán jelentette be ezt és hogy ezzel egy öt évig tartó eljárás zárult le.

„Felmentettek! A határok védelme nem bűncselekmény”

– szögezte le.

A Semmítőszék jogerős határozata a palermói első fokú bíróság döntését erősítette meg, amely 2024. december 20-án mentette fel Salvinit.

A szicíliai város ügyészsége egyebek között emberek túszul ejtése, hivatali hatalommal való visszaélés, nemzetközi konvenciók megsértése címén emelt vádat Salvini ellen, mert

még belügyminiszterként 2019 augusztusában nem engedett automatikusan partra szállni egy 147 fős migránscsoportot, amelyet az Open Arms spanyol civilszervezet hajója szállított Szicíliába.

A nők, a gyermekek és a betegek elhagyhatták a hajót, de a többieknek 19 napig várakozniuk kellett, amíg egyes európai tagállamok önkéntesen vállalták a csoport tagjainak befogadását.

A tavalyi felmentő ítéletet követően a palermói ügyészség, átugorva a másodfokot, egyenesen a Semmítőszékhez fordult.

További fellebbezésre nincs lehetőség.

Salvini védőügyvédje, Giulia Bongiorno, a Liga politikusa, a párt volt igazságügyminisztere, úgy nyilatkozott: „az egész pernek el sem kellett volna kezdődnie, és a Semmítőszék mostani döntése végleg rámutatott, hogy az ügyészség teljesen alaptalanul járt el, miközben Salvini cselekedetei teljesen korrektek voltak”.

Giorgia Meloni miniszterelnök jó hírnek nevezte Salvini jogerős felmentését.

Közölte: a bírósági ítélet „egyszerű és alapvető elvet erősít meg: a miniszter, aki Olaszország határait védi, nem követ el bűncselekményt, hanem kötelességét teszi. Hajrá Matteo!”.

A Liga közlése szerint a Semmítőszék ítéletére várva Salvini szerdán videókapcsolaton keresztül vett részt a Patrióták Európáért európai parlamenti pártcsoport brüsszeli megbeszélésén. Egyúttal meghívta a Patrióták vezetőit arra az április 18-i milánói megmozdulásra, amelyet a határok védelme, a biztonság, a nyugati világ értekei és hagyományai védelme melletti kiállásként rendeznek meg.

