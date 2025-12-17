A brit családoknak fel kell készülniük arra, hogy gyermekeiket háborúba küldjék Oroszország ellen – jelentette ki a vezérkari főnök

Sir Richard Knighton brit vezérkari főnök kijelentette, hogy egy Oroszország által a brit szigetek ellen indított közvetlen támadás esélye csekély, de nem kizárt, ezért „több embernek” kell készen állnia fegyvert fogni az Egyesült Királyság védelmében.

A hadsereg vezetője hétfő este a londoni Westminsterben arra szólította fel a briteket, hogy járuljanak hozzá a nemzeti ellenálló képesség megerősítéséhez, ezzel segítve az Egyesült Királyság válsághelyzet alatti működőképességének megőrzését. Elismerte, hogy egy közvetlen orosz támadás esélye brit területen csekély, de hangsúlyozta: „ez nem jelenti azt, hogy az esély nulla” – írja a DailyStar.

Ezt követően komoly vádat fogalmazott meg:

„Az Egyesült Királyságot nap mint nap orosz kibertámadások özöne éri, és tudjuk, hogy orosz ügynökök szabotázsakciókra törekednek, sőt öltek már a mi területünkön.”

Hozzátette, hogy „Oroszország ereje gyorsan növekszik”. Elmondása szerint a megnövelt védelmi kiadások és az ukrajnai tapasztalatok eredményeként Oroszország hadserege „hatalmas, technikailag egyre kifinomultabb, és mára rendkívül harcedzetté vált”.

Megjegyzései követik az elmúlt időszak vezető európai politikusainak háborúval riogató megnyilvánulásait. A NATO főtitkára, Mark Rutte nemrég azt jósolta, Európa lehet Vlagyimir Putyin következő célpontja. Eközben Al Carns, a britek fegyveres erőkért felelős minisztere szerint az országuk már „háborús üzemmódban” van, és arra figyelmeztetett, hogy „a háború árnyéka Európa ajtajában áll, és ez a háború nagyobb és véresebb lehet, mint amit az utóbbi időszakban tapasztaltunk.”

Hétfő esti beszédében Sir Richard azt is hangsúlyozta, hogy az egyre veszélyesebb európai helyzetre „az egész társadalomnak” reagálnia kell.

Az ipari kapacitás kiépítéséről is említést tett, ami szerinte azt is jelenti, hogy „több olyan emberre van szükségünk, akik az iskolákból és egyetemekről kikerülve ebbe az iparágba lépnek.”

Indoklása szerint ezért szükség van a védelmi és politikai vezetők segítségére, hogy elmagyarázzák az iparág fontosságát a nemzet számára, emellett pedig szükség van az iskolákra és a szülőkre is, hogy ösztönözzék a gyermekeket és a fiatal felnőtteket arra, hogy ebben az ágazatba válasszanak pályát.

Sir Richard felhívást intézett az Egyesült Királyság családjaihoz is:

„Fiak és lányok. Kollégák. Veteránok. Mindenkinek szerepe lesz az építésben, a szolgálatban, és ha szükséges, a harcban is. Egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért.”

A britek lelki felkészítéséhez konkrét lépések is társultak már. A kormány korábban bejelentette, hogy az Egyesült Királyság védelmi és biztonsági kiadásai legkésőbb 2035-ig a GDP öt százalékára emelkednek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)