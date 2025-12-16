Videóra vette egy 15 éves orosz fiú, ahogy késsel rátámad iskolatársaira

Késsel támadt iskolatársaira egy 15 éves fiú kedden a Moszkva melletti Gorki-2 kertvárosi településen, egy tízéves gyermek életét vesztette, többen megsebesültek.

A gyanúsítottat, aki videóra vette tettét és a képsorokat megosztotta a közösségi médiában, őrizetbe vették.

Az orosz belügyminisztérium közölte, hogy a támadó könnygázzal lefújta és megsebesítette az iskola biztonsági őrét, majd több késszúrással megölte iskolatársát.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított emberölés és emberölési kísérelt címén, és vizsgálatot kezdett a támadás indítékainak megállapítására. Az orosz elnök mellett működő, a civil társadalom ügyeivel és az emberi jogok fejlesztésével foglalkozó tanács etikai és emberiességi okokra hivatkozva felszólította a Telegram-csatornákat és az elektronikus médiát, hogy távolítsák el az az iskolában történt támadásról készült fotókat és videókat.

A Komszomolszkaja Pradva bulvárlap szerint a kilencedik osztályos elkövető No Lives Matter (Senki élete sem számít) feliratú trikót viselt, és egy improvizált robbanószerkezetnek vélhető eszközt is magával vitt az iskolába, amelyet a hatóságok lefoglaltak.

Az orosz médiában megjelent beszámolók szerint Tyimofej K. támadásának egyebek között rasszista indítékai lehettek.

A TASZSZ állami hírügynökség a rendőrségre hivatkozva annyit közölt, hogy a támadó „egy destruktív ifjúsági mozgalom” követője volt.

Szentpéterváron az SZK őrizetbe kedden vett egy biztonsági őrt, miután hétfőn egy tanuló iskolájában késsel támadt tanárnőjére a Kranszogvargyejszij kerületben. A biztonsági cég női alkalmazottja ellen az a gyanú, hogy nem teljesítette szolgálati kötelességét és nem intézkedett, amikor a tanintézmény bejáratánál jelzett a fémdetektor, amikor támadó belépett.

A kilencedikes tanuló hétfőn három késszúrással sebesítette meg 29 éves tanárnőjét, miután rossz érdemjegyet kapott. Ezt követően öngyilkosságot kísérelt meg. Az áldozatot és a gyanúsítottat kórházban ápolják.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)