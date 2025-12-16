Több mint húsz év börtönre ítélték a Liverpool bajnoki parádéján tömegbe hajtó jármű vezetőjét

Több mint két évtizednyi szabadságvesztésre ítélték kedden annak a járműnek a vezetőjét, aki a Liverpool FC labdarúgócsapatának bajnoki győzelmét ünneplő májusi parádén a tömegbe hajtott. Az incidensben 130-an megsérültek, ötvenen hosszabb kórházi kezelésre szorultak.

Az angol-walesi főügyészség a sofőr, az 54 éves liverpooli illetőségű Paul Doyle ellen 31 rendbeli bűncselekmény – közúti veszélyeztetés, szándékosan elkövetett többrendbeli súlyos testi sértés, illetve súlyos testi sértés többrendbeli kísérlete – címén emelt vádat.

A sérültek közül a legfiatalabb 9, a legidősebb 78 éves volt.

Doyle a bírósági eljárás elején elismerte bűnösségét a terhére rótt bűncselekményekben.

A rendőrség az incidens után nem sokkal közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli a történteket, és a liverpooli koronabíróság büntetőtanácsának bírája is hangsúlyozta keddi ítélethirdetésében, hogy Doyle hirtelen felindulásból, közlekedésének akadályoztatása miatt fellángolt dühében hajt0tt az ünneplő tömegbe.

A tanácsvezető bíró a vádpontok alapján kedden 21 és fél év szabadságvesztésre ítélte Paul Doyle-t.

Doyle háromgyermekes családapa, saját üzleti vállalkozással, amelyet igazgatói tisztségben személyesen irányított, és korábban szolgált a brit királyi tengerészgyalogság kötelekében is.

A vizsgálatok alapján az elítélt által vezetett Ford Galaxy típusú autó úgy tudott bejutni a futballklub győzelmi parádéja miatt lezárt területre, hogy az útzárat a belvárosi Water Streeten – az incidens helyszínén – néhány pillanatra feloldották egy mentőautó számára, amelyet egy valószínűsíthetően szívinfarktusos beteghez riasztottak.

A Liverpool FC labdarúgóklub – amelyben Szoboszlai Dominik is játszik – az angol első osztály, a Premier League élén végzett a legutóbbi évadban. Már áprilisban eldőlt, hogy a csapat behozhatatlan pontelőnyével megnyerte a bajnokságot, de a győzelmi parádét május 26-án, a hagyományos május végi munkaszüneti napon tartották.

A csapat autóbusza 15 kilométeres utat járt be a városban, és a kijelölt útvonal mentén becslések szerint több mint egymillió ünneplő szurkoló sorakozott fel. A többórás parádé már a vége felé járt, amikor az autó a távozóban lévő szurkolók közé hajtott.

A liverpooli bíróság tanácsvezető bírája súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy Doyle régebben elkövetett különböző erőszakos cselekmények miatt büntetett előéletű volt,

ugyanakkor kiemelte az enyhítő körülmények között, hogy több mint három évtizede nem került újabb összeütközésbe az igazságszolgáltatással.

Doyle-nak a 21 és fél évnyi büntetés legalább kétharmadát rács mögött kell töltenie, mielőtt szóba kerülhet feltételes szabadlábra helyezése.

Kiemelt kép: Rendõrök, mentõsök és tûzoltók a liverpooli Liver Building közelében, ahol autó hajtott a Liverpool futballcsapatának bajnoki gyõzelmét ünneplõ tömegbe az északnyugat-angliai nagyváros központjában 2025. május 26-án. A sofõrt a helyszínen õrizetbe vették – MTI/EPA/Adam Vaughan