Terrortámadásra készülhetett egy egyetemista Lengyelországban – az Iszlám Államot akarta támogatni

Lengyelországban letartóztattak egy egyetemistát, akit azzal gyanúsítanak, hogy robbantásos merényletet készített elő az egyik adventi vásáron – közölte kedden Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálati miniszter szóvivője, aki szerint a gyanúsított célja az volt, hogy sok embert megfélemlítsen, és támogassa az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet.

A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) közlése szerint a fiatalember a Lublini Katolikus Egyetem (KUL) hallgatója – írta Dobrzynski az X-en. A bíróság jóváhagyta három hónapos előzetes letartóztatását.

Újabb közlés szerint Mateusz W.-ről van szó, akit még november 30-án vettek őrizetbe.

A gyanúsított „ismereteket gyűjtött arról, hogyan lehet terrorcselekmények elkövetéséhez használható anyagokat előállítani”, emellett azt is tervezte, hogy „egy terrorista szervezethez csatlakozik, hogy támogatást szerezzen a cselekmény végrehajtásához”

– áll a bejegyzésben.

A gyanúsított célja Dobrzynski szerint az volt, hogy

„sok embert megfélemlítsen, és támogassa az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet”.

Az ABW tisztviselői a nyomozás során „adathordozókat és az iszlámmal kapcsolatos tárgyakat” foglaltak le – közölte a szóvivő. Hozzátette: az ügyben folytatódik a nyomozás.

Németországban is megakadályoztak karácsonyi vásár elleni iszlamista terrortámadást

Ahogyan arról hétfőn a hirado.hu is beszámolt, feltételezhetően járművel akart belehajtani egy karácsonyi vásárba öt bevándorló Németországban, azonban még a terrortámadás előtt a bajor rendőrség őrizetbe vette őket. A bajor belügyminiszter, Joachim Herrmann elmondása szerint egy potenciálisan iszlamista indíttatású támadást akadályoztak meg. Egy alsó-bajorországi, Dingolfing térségében található karácsonyi vásár elleni feltételezett merénylettervek miatt öt férfit fogtak el. Négyükkel szemben letartóztatási parancsot adtak ki, egy személyt pedig megelőző jellegű őrizetbe vettek – erősítette meg a müncheni főügyészség. A Welt beszámolója szerint az érintettek három marokkói, egy egyiptomi és egy szíriai férfi. A 56 éves egyiptomi állampolgár állítólag imámként (előimádkozóként) tevékenykedett, és a szintén őrizetbe vett három marokkói férfit arra buzdíthatta, hogy hajtsanak végre egy terrortámadást.

Kapcsolódó tartalom Megakadályoztak egy potenciális karácsonyi vásár elleni iszlamista támadást Németországban A német hatóságokat a hírek szerint egy külföldi titkosszolgálat figyelmeztette.

Kiemelt kép: A lengyel belbiztonsági ügynökség munkatársai vették őrizetbe a lublini egyetemistát (Fotó: Facebook.com/lublin112)