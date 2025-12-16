Orbán Viktor levelet írt Putyinnak az orosz vagyon befagyasztásáról, a Kreml válaszára minden uniós tagállamnak érdemes figyelnie

A Brüsszelbe, az uniós csúcsra tartó járaton árult el kulisszatitkokat a miniszterelnök - adta hírül a Mandiner .

A portál szerint Orbán Viktor a Brüsszel felé tartó gépen elárulta, hogy levélben kérte tájékoztatását Vlagyimir Putyinnak: milyen válaszlépést tervez Oroszország, ha az Európai Unió hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, és figyelembe veszik-e majd az egyes tagállamok szavazatát a kérdésben. A magyar miniszterelnök közlése szerint a Kreml válasza világos volt:

erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson

– derült ki Deák Dániel Facebook-posztjából.

Orbán Viktor a repülőn hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország nem támogatja a befagyasztott vagyonhoz való hozzányúlást, mert szerinte ez az eszkaláció újabb szintjét jelentené. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette:

Magyarországot nem érinti majd hátrányosan, ha az uniós csúcson a tagállamok többsége mégis úgy dönt, hogy hozzányúl a befagyasztott orosz eszközökhöz.

A kormányfő út közben azt is elárulta, mi az a három dolog, amit a legjobban szeret a belga fővárosban: a csokit, a város főterét, de leginkább eljönni onnan.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz államfõ találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán