Megdöbbentő: egy 12 éves lány ölhette meg iskolatársát Lengyelországban

A kislány holttestére hétfő délután bukkantak Jelenia Góra egyik utcáján, annak az iskolának a közelében, amelynek tanulója volt.
A körülmények rendőrségi közlés szerint késes támadásra utalnak.
Weglarowicz-Makowska kedd reggel a sajtónak elmondta: megállapították, hogy egy 12 éves kislánynak, ugyanazon iskola diákjának, „a legnagyobb valószínűséggel köze van az eseményhez”.
A kiskorúak bírósága kedden napirendre tűzi az ügyet, előtte már jóváhagyták a lány letartóztatását.
A tettes indítéka egyelőre ismeretlen. A lányok látásból ismerték egymást, de nem voltak barátnők – jegyezte meg az ügyész.
Wieslaw Szczepanski belügyminiszter-helyettes kedden bejelentette: a tárca kötelékében működő helyi kórház 16 pszichológust küld az érintett iskolába a diákok és a tanárok lelki támogatására.
A városi önkormányzat közölte:
pszichológiai és pedagógiai tanácsadást szerveznek a város más iskoláiban is, és pszichés támogatásban részesítik a meggyilkolt gyermek szüleit.
Jerzy Luzniak, Jelenia Góra polgármestere a tragédia miatt összehívta a járási válságkezelő csoport ülését.
Kiemelt kép: A megdöbbentő gyilkossági ügy helyszínén készült rendőrségi fotó (Forrás: Facebook)