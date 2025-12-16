Karácsonyi vásárok elleni támadáshullámra figyelmeztet a német rendőrszakszervezet

További lehetséges terrortámadások veszélyére figyelmeztetett Németországban a Német Rendőrszakszervezet (GdP), miután Bajorországban terrorgyanús személyeket vettek őrizetbe. Jochen Kopelke, a szakszervetet szövetségi elnöke közölte, további merényletekkel kell számolni Németországban, amik akár a közelgő választásokat is befolyásolhatják.

A szakszervezeti vezető a Funke Médiacsoportnak adott nyilatkozatában azt is hozzátette, hogy a mostani esetek egy támadássorozat kezdetét jelentik. Jochen Kopelke szerint a helyzetet az is súlyosbítja, hogy konfliktus van a szövetségi kormányon belül. A Welt beszámolója szerint Alexander Dobrindt CSU-s szövetségi belügyminiszter még idén új biztonsági törvényeket terjesztene elő, amelyektől azt várja, hogy a jövőben szűkíthetik az elkövetők mozgásterét a lehetséges terrorcselekményekhez.

„Mindezt harmadik felek látják, hallják és olvassák, majd megpróbálják destabilizálni a demokráciánkat és demokratikus értékeinket”

– hangsúlyozta a rendőrszakszervezet elnöke. Jochen Kopelke úgy látja, egyre könnyebb a terrorista csoportok számára az interneten keresztül potenciális elkövetőket toborozni, mindezt Németország destabilizálása érdekében.

Többeket is őrizetbe vettek terrortámadás szervezésének gyanúja miatt

Múlt hétvégén öt embert vettek őrizetbe Bajorországban, akik a hatóságok szerint támadást terveztek egy karácsonyi vásár ellen Dingolfing-Landau. A Müncheni Főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak közül egy 56 éves egyiptomi, egy 37 éves szír, valamint három marokkói állampolgár (egy 22, egy 28 és egy 30 éves) van. A hatóságok iszlamista indítékot feltételeznek.

A nyomozati anyagok eddig ismert részletei szerint a prédikátorként tevékenykedő egyiptomi férfi egy mecsetben szólíthatott fel a támadás végrehajtására, amit Dingolfing-Landau térségében követtek volna végre. A főügyészség közlése alapján a cél az volt, hogy „a lehető legtöbb embert megöljék vagy megsebesítsék.”

