Három feltételezett drogszállító hajóra mért légicsapást Venezuela partjainak közelében az amerikai hadsereg

Három, a gyanú szerint kábítószert szállító hajóra mért légicsapást hétfőn a Csendes-óceánon, Venezuela partjainak közelében az amerikai hadsereg.

„A hírszerzés megerősítette, hogy a hajók a kábítószerszállító útvonalon haladtak a Csendes-óceán keleti részén, és részt vettek a kábítószer-kereskedelemben”

– írta hétfőn az X közösségi üzenetküldő platformon a hadsereg.

A SOUTHCOM közlése szerint az első légicsapásban három, a másodikban kettő, a harmadik légicsapásban pedig ugyancsak három férfi halt meg. A légierő egy videofelvételt is közzétett, amelyen látszik, hogy mind a három hajót rakétatámadás éri.

Mióta Donald Trump elnök szeptemberben katonai műveletet indított a régióból származó kábítószer-csempészet ellen, az amerikai hadsereg több mint 20 hajót támadott meg Venezuela közelében, a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren. A katonai akciókban – az amerikai média összesítései szerint – mintegy 90 ember vesztette életét. Az amerikai kormány szerint drogkereskedőkkel végeztek, akiket Washington terroristának tart.

Kingsley Wilson, a Pentagon sajtótitkára december elején kijelentette, hogy a régióban folytatott amerikai katonai akciók mind az amerikai, mind a nemzetközi jog szerint törvényesek, és minden intézkedésünk megfelel a fegyveres konfliktusokra vonatkozó jogszabályoknak. Az ENSZ emberi jogi szakértői azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a katonai akciók sérthetik a nemzetközi jogot.

Trump elnök azt is bejelentette, hogy a tengeri akciók után hamarosan a venezuelai szárazföldön is csapást akarnak mérni a kábítószer-kereskedelemre.

A kiemelt kép forrása: YouTube/ABC News