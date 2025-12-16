Felébredt a kómából és eszméleténél van a Sydney-ben elkövetett terrortámadás életben maradt merénylője

Eszméleténél van az a férfi, aki vasárnap elkövette a hanuka idején zsidó emberek ellen végrehajtott terrortámadást az ausztráliai Sydney-ben. A férfit még a támadás után vitték kórházba.

Felébredt a kómából az ausztráliai Sydney-ben lévő Bondi Beach-en elkövetett terrortámadás elkövetője, a 24 éves Naveed Akram. A férfi jelenleg eszméleténél van, még a támadás idején vitték kórházba – írja az ausztrál News.com.

December 14-én két fegyveres fényes nappal tüzet nyitott Sydney népszerű strandján, a Bondi Beachen tartott hanukai ünnepségen. Tizenhat ember meghalt, köztük egy tízéves kislány. Az áldozatok között szerepel egy magyar holokauszttúlélő, Pogány Marika is, a 82 éves asszony több ausztrál hírportál beszámolója szerint barátaival együtt a rendezvény első sorában ült, amikor a terroristák rátámadtak a résztvevőkre.

A támadás áldozatai között van egy szintén magyar származású férfi is, a 78 éves Weitzen Tibor. A 9News beszámolója szerint vasárnap feleségével és unokáival együtt vett részt a hanuka első napját ünneplő rendezvényen, és egy családtagját védve vesztette életét, aki szintén meghalt a támadás során.

Hatósági látószögben, bizonyíték nélkül

A Welt cikke szerint Naveed Akram mindössze 17 éves volt, amikor Nyugat-Sydney utcáin prédikálni kezdett. Az ABC ausztrál műsorszolgáltató a közelmúltban olyan videókat hozott nyilvánosságra, amelyeken látható, amint járókelőket szólít meg, és kijelenti: „Allah törvénye mindennél fontosabb, amit az ember tesz – a munkánál, az iskolánál… ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni”. Egy másik felvételen arra buzdítja az embereket, hogy „terjesszék az üzenetet, miszerint Allah az Egyetlen”, és azt ígéri: „Inshallah, ez megment majd az Ítélet Napján”.

A felvételek még 2019-ből származnak, abból az időszakból, amikor Naveed Akram először került az ausztrál titkosszolgálat, az ASIO látókörébe. Anthony Albanese miniszterelnök egy ABC-interjúban megerősítette: a szolgálati szervek már 2019 októberétől vizsgálták a férfi kapcsolatát egy olyan Sydney-ben lévő terrorista sejttel, amely az Iszlám Államhoz volt köthető.

Kiemelt kép: Rendőrök Sydney Bondi Beach nevű tengerparti strandjánál, ahol két fegyveres tüzet nyitott a hanuka zsidó ünnepre összegyűlt emberekre 2025. december 14-én (Fotó: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas)