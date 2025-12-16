Évek óta dzsihadista hittérítőként ténykedett a Sydney-ben támadást végrehajtó terrorista

Egyre több részlet jelenik meg a sajtóban arról az iszlamista hálózatról, amelynek aktív résztvevője volt az ausztráliai Sydney-ben, a Bondi Beachen elkövetett merénylet fiatalabbik elkövetője. A nyomozók időközben feltárták az Akram apa–fia páros radikalizálódásának folyamatát, és azt is tudják, hol vettek részt titokban egyfajta „katonai kiképzésen”.

Még mindig sokkos állapotban van Ausztrália a két nappal ezelőtt, december 14-én a Sydney-ben lévő Bondi Beach-en elkövetett terrortámadás után, amelynek eddig 15 halálos áldozata van. A sérültek száma több mint két tucatra tehető, az orvosok jelenleg az egyik támadót is életéért küzdenek a kórházban ápolják, miközben a hatóságok megkezdték a felderítését a tömeggyilkossághoz vezető radikalizálódás folyamatának. Az áldozatok között szerepel egy magyar holokauszttúlélő, Pogány Marika is, a 82 éves asszony több ausztrál hírportál beszámolója szerint barátaival együtt a rendezvény első sorában ült, amikor a terroristák rátámadtak a résztvevőkre. A támadás áldozatai között van egy szintén magyar származású ember, a 78 éves Weitzen Tibor. A 9News beszámolója szerint a vasárnap feleségével és unokáival együtt vett részt a hanuka első napját ünneplő rendezvényen, és egy családtagját védve vesztette életét, aki szintén meghalt a támadás során.

A Welt beszámolója szerint Naveed Akram vasárnap felhívta édesanyját, majd elmondta neki, hogy csupán úszni ment a tengerpartra, amelyről édesanyja is beszámolt. A család úgy tudta, a merényletet elkövető édesapa és a fia horgászni indultak, erről a Sydney Morning Herald nevű helyi lap is beszámolt.

A valóságban azonban az, hogy az elkövető Naveed és apja, az 50 éves Sajid, egy kis, szürke téglaházban tartózkodtak Sydney Campsie nevű városrészében – nem sokkal azelőtt, hogy tüzet nyitottak egy hanuka ünnepség résztvevőire a Bondi Beach-en, és 15 embert megöltek. Sajid maga is életét vesztette, miután a rendőrség lelőtte. Naveed Akramot pedig azóta is kórházban ápolják, miután súlyos sérüléseket szenvedett.

Hatósági látószögben, bizonyíték nélkül

A Welt cikke szerint Naveed Akram mindössze 17 éves volt, amikor Nyugat-Sydney utcáin prédikálni kezdett. Az ABC ausztrál műsorszolgáltató a közelmúltban olyan videókat hozott nyilvánosságra, amelyeken látható, amint járókelőket szólít meg, és kijelenti: „Allah törvénye mindennél fontosabb, amit az ember tesz – a munkánál, az iskolánál… ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni”. Egy másik felvételen arra buzdítja az embereket, hogy „terjesszék az üzenetet, miszerint Allah az Egyetlen”, és azt ígéri: „Inshallah, ez megment majd az Ítélet Napján”.

A felvételek még 2019-ből származnak, abból az időszakból, amikor Naveed Akram először került az ausztrál titkosszolgálat, az ASIO látókörébe. Anthony Albanese miniszterelnök egy ABC-interjúban megerősítette: a szolgálati szervek már 2019 októberétől vizsgálták a férfi kapcsolatát egy olyan Sydney-ben lévő terrorista sejttel, amely az Iszlám Államhoz volt köthető.

Fél év elteltével azonban az ASIO lezárta a nyomozást. „A kapcsolatai alapján vizsgálták a férfi hátterét, és az volt az értékelés, hogy az nem utal semmi tartós fenyegetésre” – mondta Anthony Albanese, akinek elmondása szerint a titkosszolgálatok arra sem találtak bizonyítékot arra, hogy az apa vagy a fiú radikalizálódott volna.

A veszélyes hálózat

Naveed Akram kapcsolatai az extremista iszlamista körökkel ugyanakkor messzire nyúltak. A terrorelhárítás tisztviselői az ABC-nek arról beszéltek, hogy a férfi a bankstowni Al Madina Dawah Centre hívője volt, vagyis annak az imaközpontnak, amelyet a hírhedt prédikátor, Wisam Haddad vezetett.

A Four Corners oknyomozó műsor korábban az Iszlám Állam-párti hálózat ausztráliai szellemi vezetőjeként azonosította Haddadot. A prédikátor ismert volt antiszemita beszédeiről, és júliusban a szövetségi bíróság megállapította, hogy megsértette a faji megkülönböztetésről szóló törvényt. Az Australia/Israel & Jewish Affairs Council már 2020-ban arról írt, hogy Wisam Haddad központi alakja az ausztráliai radikális szalafista és dzsihadista közösségnek, valamint az angol nyelvű dzsihadistáknak a közösségi médiában.

Haddad ugyanakkor ügyvédjén keresztül közölve tagadta, hogy bármiféle tudomása lett volna a Bondi Beach-i terrortámadásról, ahogy azt is, hogy bármilyen szinten érintett lenne abban. A Welt ugyanakkor megjegyzi, hogy Naveed Akram utcai prédikátorként dolgozott Haddad Dawah Van nevű szervezeténél, amely júniusban elveszítette jótékonysági státuszát, miután kiderült, hogy fiatal ausztrálokat radikalizált.

Akram ismeretségi körébe tartozott Isaac El Matari is, akit később hét év börtönre ítéltek, miután az Iszlám Állam ausztráliai parancsnokának nevezte ki magát. Naveed Akram emellett kapcsolatban állt Juszef Uweinattal is, aki fiatalkorúakat buzdított támadásokra. A merénylők autójában a nyomozók házilag készített robbanószerkezetek mellett két IS-zászlót is találtak.

Kiképzés a Fülöp-szigeteken

Időközben az is ismertté vált, hogy Sajid Akram és fia, Naveed és fia november elején, mintegy egy hónappal a támadás előtt, Manilába utaztak. Ezt az információt a biztonsági szakértők is megerősítették az ABC-nek. Onnan a Fülöp-szigetek déli részére mentek, ahol egy magas rangú terrorelhárítási tisztviselő szerint „katonai kiképzésen” vettek részt.

A térség az 1990-es évek óta az iszlamista fegyveresek egyik központjának számít. November végén a két férfi visszatért Ausztráliába. A Welt arról is beszámolt, hogy a külvilág felé úgy látszott, Naveed Akram látszólag visszahúzódó, hétköznapi életet élt. A kőművesként dolgozó férfi két hónappal korábban veszítette el állását, miután munkaadója csődbe ment. Édesanyja a Sydney Morning Heraldnak úgy jellemezte, mint aki nem túlzottan társaságkedvelő embert.

Tony Burke ausztrál belügyminiszter közölése szerint apja, Sajid 1998-ban érkezett Ausztráliába diákvízummal, majd később házasság révén partneri vízumra váltott. Származási országát nem hozták nyilvánosságra. Az ugyanakkor kiderült, hogy Sajid Akram egy évtizede rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. A támadás során használt fegyverek közül hat hivatalosan regisztrált volt.

Kiemelt kép: Rendőrök és mentősök Sydney Bondi Beach nevű tengerparti strandjánál, ahol ismeretlen fegyveresek lelőttek 15 embert, sokakat megsebesítettek 2025. december 14-én. Az elkövetők közül egyet lelőttek a rendőrök, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van (Fotó: MTI/EPA/AAP/Jeremy Piper)