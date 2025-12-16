Elutasította 650 afgán állampolgár beutazási vízumkérelmét Németország

Elutasították mintegy 650 afgán állampolgár vízumkérelmét a német hatóságok a befogadási programhoz kapcsolódó ügyek felülvizsgálata során – közölte hétfőn a német belügyminisztérium.

„Átfogó felülvizsgálat után arra a döntésre jutottunk, hogy megszűnt a befogadás engedélyezésének jogalapja” – közölte a minisztérium. A tárca szerint az érintettek az elmúlt napokban írásbeli értesítést kaptak.

A német kormány a múlt héten jelentette be, hogy

elutasítja azoknak az afgán állampolgároknak a kérelmét, akik jelenleg Pakisztánban várnak a Németországba történő beutazási engedélyre,

mivel megítélésük szerint befogadásuk már nem indokolt politikailag. Több száz afgán férfi és nő ügye két másik befogadási program keretében továbbra is elbírálás alatt áll.

A belügyminisztérium közlése szerint jelenleg összesen 701 olyan személy tartózkodik Pakisztánban, akiknek ügye a német kormány befogadási vagy kötelezettségvállalási nyilatkozataihoz kapcsolódik. Közülük 619-en az afgán állampolgárok számára létrehozott szövetségi befogadási programban vesznek részt, további 82-en pedig a tálib hatalomátvétel előtt német intézményeknél dolgozó helyi alkalmazottak és családtagjaik.

A tálibok 2021-es hatalomátvétele után sok, korábban külföldi intézményekkel együttműködő afgán hagyta el az országot. Közülük számos család évek óta Pakisztánban várja, hogy továbbutazhasson.

A német kormány májusban felfüggesztette az üldöztetésnek kitett afgán civilekre vonatkozó szövetségi befogadási programot,

ugyanakkor egyes érintettek bírósági döntések alapján továbbra is jogosultak beutazási vízumra.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Koca Sulejmanovic)