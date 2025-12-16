Elutasította 650 afgán állampolgár beutazási vízumkérelmét Németország

„Átfogó felülvizsgálat után arra a döntésre jutottunk, hogy megszűnt a befogadás engedélyezésének jogalapja” – közölte a minisztérium. A tárca szerint az érintettek az elmúlt napokban írásbeli értesítést kaptak.
A német kormány a múlt héten jelentette be, hogy
elutasítja azoknak az afgán állampolgároknak a kérelmét, akik jelenleg Pakisztánban várnak a Németországba történő beutazási engedélyre,
mivel megítélésük szerint befogadásuk már nem indokolt politikailag. Több száz afgán férfi és nő ügye két másik befogadási program keretében továbbra is elbírálás alatt áll.
A belügyminisztérium közlése szerint jelenleg összesen 701 olyan személy tartózkodik Pakisztánban, akiknek ügye a német kormány befogadási vagy kötelezettségvállalási nyilatkozataihoz kapcsolódik. Közülük 619-en az afgán állampolgárok számára létrehozott szövetségi befogadási programban vesznek részt, további 82-en pedig a tálib hatalomátvétel előtt német intézményeknél dolgozó helyi alkalmazottak és családtagjaik.
A tálibok 2021-es hatalomátvétele után sok, korábban külföldi intézményekkel együttműködő afgán hagyta el az országot. Közülük számos család évek óta Pakisztánban várja, hogy továbbutazhasson.
A német kormány májusban felfüggesztette az üldöztetésnek kitett afgán civilekre vonatkozó szövetségi befogadási programot,
ugyanakkor egyes érintettek bírósági döntések alapján továbbra is jogosultak beutazási vízumra.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Koca Sulejmanovic)