Egy 21 éves férfit fogtak el a különleges egységek Németországban – karácsonyi vásár elleni támadást tervezett

Nem sokkal azután, hogy egy egész csoport férfit tartóztattak le egy karácsonyi vásár elleni feltételezett támadás terve miatt, újabb eset látott napvilágot. Magdeburgban egy Közép-Ázsiából származó 21 éves férfit fogtak el, akit kiutasíthatnak az országból.

Múlt pénteken Magdeburgban őrizetbe vettek egy 21 éves, Közép-Ázsiából származó férfit, hogy megakadályozzák az általa emlegetett, nagyobb tömegek elleni támadási terveket. Ezt a magdeburgi belügyminisztérium egyik szóvivője erősítette meg.

Elmondása szerint a tervek mögött iszlamista indíték állhat.

További részleteket nem közöltek, mert a hatóságok nem akarják veszélyeztetni a férfi kiutasítását. A Die Welt információi szerint a férfit pénteken különleges egységek fogták el, miután olyan jelzések érkeztek, hogy járművel akart volna támadást végrehajtani.

A férfi 2024 nyarán érkezett Németországba, és Szász-Anhalt tartományban ápolói képzésen vett részt. Biztonsági források szerint katonai tapasztalattal is rendelkezhet.

A letartóztatás a karácsonyi vásárok időszakában történt, amikor a hatóságok különösen nagy figyelmet fordítanak a biztonságra. Ennek oka a feszült nemzetközi helyzet, valamint egy korábbi, 2024. december 20-án Magdeburgban történt gázolásos támadás. A karácsonyi vásárokat azért tartják kiemelten veszélyeztetettnek, mert sok ember látogatja őket, központi helyen vannak, több bejáratuk van, és keresztény jelképeket képviselnek.

A belügyminisztérium jelenleg a férfi kiutasítását készíti elő a tartózkodási törvény alapján, ezért egyelőre őrizetben tartják.

Részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Nem sokkal korábban, pénteken több férfit is elfogtak Alsó-Bajorországban, akik a gyanú szerint egy karácsonyi vásár ellen készültek támadásra. A hatóságok szerint ebben az ügyben is iszlamista indíték merült fel.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)