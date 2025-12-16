Az oroszokkal való fenyegetés csak a háborús uszító nyugatiak további lopását fedezi – jelentette ki az orosz elnök különmegbízottja

A Nyugat az orosz fenyegetés narratívát használja a befagyasztott vagyon elkobzásának igazolására – jelentette ki Kirill Dmitrijev. Az orosz elnök különleges képviselője, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője szerint ez egyben a tömeges bevándorlás, a gyermekbántalmazó bandák, a növekvő bűnözési ráták és a gazdasági hanyatlás eltussolására is szolgál.

A NATO-országok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió (EU) szándékosan terjesztik az orosz fenyegetésről szóló narratívákat azért, hogy igazolják a befagyasztott orosz vagyon elkobzását – véli Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges képviselője, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője.

A TASZSZ orosz hírügynökség beszámolója szerint Dmitrijev az X (korábban Twitter) közösségi oldalon azt írta:

ez csupán a tömeges bevándorlás, a gyermekbántalmazó bandák, a növekvő bűnözési ráta és a gazdasági hanyatlás eltussolására szolgál, hozzátéve, hogy szerinte „a korrupt globalista háborús uszítók” egyszerűen csak az orosz tartalékokból akarnak lopni.

A TASZSZ oldalán elérhető tudósításban felidézik, hogy az EU és a G7-országok mintegy 300 milliárd euró értékű orosz vagyont fagyasztottak be, ebből körülbelül 180 milliárd eurót tartanak a belga Euroclear letétkezelőben.

Mint ismert, Brüsszel az uniós tagállamok beleegyezését kéri ahhoz, hogy ezt a befagyasztott vagyont elkobozzák és Ukrajnának adják. A kérdést csütörtökön és pénteken, a kétnapos uniós csúcson vitatják meg.

Mint ismert, Orbán Viktor magyar miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében azt írta: rázós hét következik, és világossá tette, hogy miközben most vagyunk legközelebb az orosz–ukrán háború lezárásához, Európa azonban ehelyett inkább folytatná, sőt kiszélesítené a háborút gazdasági értelemben is a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Orbán Viktor figyelmeztetett: ez utóbbi lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni.

A kormányfő hangsúlyozta: „Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni.”

Orbán Viktor kiemelte, „Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja”.

Kiemelt kép: Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges képviselője, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője (Fotó: Shutterstock)