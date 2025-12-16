Akik ma zsinagógát gyújtanak fel, holnap templomot fognak – jelentette ki Izrael németországi nagykövete

A sydney-i tömeggyilkosság Izrael németországi nagykövete, Ron Prosor szerint figyelmeztető jel – Németország számára is. A diplomata egy halálos ideológiát ír le, amely világszerte fenyegeti a zsidókat, Ausztráliától Bajorországig. Következetes fellépést sürget, már az iskolákban is.

Ron Prosor, Izrael németországi nagykövete szerint a sydney-i terrortámadás világos figyelmeztetés arra, hogy az antiszemitizmus világszerte erősödik. A Die Weltnek adott interjúban azt mondta: az „intifáda globális kiterjedése” kifejezés valójában azt jelenti, hogy erőszakot kell alkalmazni a zsidók ellen. Szerinte ez nem Izrael bírálata, hanem nyílt zsidóellenesség: „a zsidókat azért támadják, mert még élnek.”

Az „intifáda” két, Izrael elleni erőszakos palesztin felkelést jelent.

Prosor több példát is említett a világ különböző részeiről. Egy évvel ezelőtt Ausztráliában felgyújtottak egy zsinagógát. Úgy fogalmazott: akik ma zsinagógákat gyújtanak fel, holnap templomokat fognak. Szerinte ezek az esetek összefüggnek, és nem elszigetelt események.

Európát is érintik ezek a fenyegetések: Bajorországban nemrég meghiúsítottak egy terrortámadást, Nagy-Britanniában pedig Manchesterben történt hasonló eset.

Bajorországban a rendőrség öt férfit tartóztatott le, akik egy karácsonyi vásár elleni támadást tervezhettek.

Ron Prosor: Az antiszemiták „elég biztonságban” érzik magukat Németországban

A nagykövet egy olyan ideológia veszélyére hívta fel a figyelmet, amely a zsidók és „a zsidó állam létjogosultsága” ellen irányul. Szerinte ennek az ideológiának a „mérgét” csak alapvető szinten lehet leküzdeni: „az iskolai osztályokban, a tankönyvekben és a nevelés során kell ellene fellépni.”

Németország kapcsán Prosor így fogalmazott:

„Az antiszemiták és az iszlamisták itt elég biztonságban érzik magukat. Berlinben, egész Európában. Azt tehetnek, amit akarnak.”

Ezzel szemben a zsidók nem érzik magukat biztonságban: „A zsidók félnek az S-Bahnon, az U-Bahnon, ha kippát viselnek, vagy zsidó intézményekben.” Maga az izraeli nagykövetség is „erődítményként” van védve.

Prosor hangsúlyozta: „a szavak nem elegendőek. A tetteknek kell követniük a szavakat.” Szerinte változtatásokra van szükség a törvényekben is: „Amit néhányan szólásszabadságnak hívnak, valójában nem az. Ez az uszítás szabadsága.”

Németország ugyan többet tesz, mint más országok: „Ellentétben Ausztráliával, ahol hiányzik a vezetői akarat… itt Németországban próbálkoznak ezzel.” De ez még nem elég: „Többet kell tenni, hogy mindannyian, tényleg mindannyian, jobb életet élhessünk egy demokratikus államban.”

Arra a kérdésre, van-e reménye az ausztrál politikai hozzáállás megváltozására, Prosor így válaszolt: „Nagyon remélem. Hogy hiszem? Nem teljesen.” A legfőbb probléma továbbra is az ideológia: „Ez az ideológia halálos. Ha ma nem lépünk ellene, holnap könnyek lesznek.”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)