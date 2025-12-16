A zsidógyűlölet időzített bombája: így jutott el Ausztrália a véres terrortámadásig

A zsidó közösségek már évek óta az antiszemitizmus erősödésére figyelmeztetik az ausztrál kormányt. Anthony Albanese kormányfő elismerte a palesztin államot, ami tovább szította az Izrael elleni gyűlöletet. A Bondi Beach-i terrortámadásban két fegyveres fényes nappal, célzottan a hanukát ünneplő tömeget támadta, tizenhat ember halálát okozva. A tragédia ismét ráirányította a figyelmet, hogy a politikai döntések, és a tartósan tolerált gyűlölet milyen következményekkel járhatnak a társadalom biztonságára nézve.

December 14-én két fegyveres fényes nappal tüzet nyitott Sydney népszerű strandján, a Bondi Beachen tartott hanukai ünnepségen. Tizenhat ember meghalt, köztük egy tízéves kislány. Két magyar származású áldozata is van az antiszemita terrortámadásnak, a 78 éves Weitzen Tibor és a 82 éves holokauszttúlélő, Pogány Mária.

Negyvenkét sérültet kórházban ápolnak, többen kritikus állapotban vannak. A felfegyverzett apa és fia célzottan a zsidó közösség ellen indított támadást, és tíz percen át válogatás nélkül több száz emberre lőtt.

Kapcsolódó tartalom Magyar holokauszttúlélő és egy tízéves kislány is van az ausztrál terrortámadás áldozatai között A támadás áldozatai között van egy szintén feltehetően magyar nevű férfi is.

Az elkövetők közül az 50 éves Sajid Akram a helyszínen meghalt, míg 24 éves fia, Naveed Akram súlyos sérülésekkel került kórházba.

A pakisztáni származású muszlim fiatal a támadás előtt az Iszlám Államnak tett hűségesküt, radikalizálódása miatt pedig már 2019-ben az ausztrál titkosszolgálat figyelmébe került.

A tragédiát végül egy járókelő, a 43 éves Ahmed al Ahmed állította meg, aki lefegyverezte a támadót, miközben megsérült, és műtétre szorult.

A Bondi Beach-i terrortámadást sokan nem elszigetelt tragédiaként, hanem egy évek óta erősödő antiszemita folyamat eredményeként kezelik. Jichák Hercog izraeli államelnök és Gideon Szaár külügyminiszter a merénylet után azonnal felszólította a canberrai kormányt, hogy tegyen határozott lépéseket az Ausztráliában élő zsidó közösség védelmében.

Gideon Szaár szerint a terrortámadás az elmúlt két évben elharapózó antiszemita erőszak és az olyan uszító jelszavak következménye, mint a „globalizáljuk az intifádát”, amelyek szerinte normalizálták a zsidógyűlöletet az ausztrál közéletben.

„A zsidók elleni brutális terrorcselekmény áldozatainak vére az ausztrál kormányra száll”

– jelentette ki Amiháj Csikli, Izrael diaszpóraügyi minisztere.

„Ausztrália az egyik olyan nyugati ország, ahol az elmúlt két évben, október 7. óta a legélesebben és legriasztóbban növekedtek az antiszemita cselekmények” – ismertette közleményében az izraeli minisztérium.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök felidézte, hogy már augusztusban figyelmeztette Anthony Albanese ausztrál kormányfőt, hogy az Izraellel szembeni politikai állásfoglalása és a palesztin állam elismerése tovább szítja az antiszemitizmust, amely „cunamiként” árasztotta el Ausztrália utcáit.

A „zsidók utálják a szabadságot” feliratú transzparenssel tiltakozik a neonáci Nemzetiszocialista Hálózat (NSN) 2024. december 20-án Melbourne-ben (Kép forrása: X)

Az izraeli kormányfő szerint az antiszemitizmus „rákbetegségként terjed”, amikor a politikai vezetők hallgatnak. Benjámin Netanjahu úgy látja, hogy Ausztráliában egy szörnyű, hidegvérű gyilkosság lett ennek a hozzáállásnak a következménye.

A gyűlölet normalizálódása: több mint 1600 antiszemita incidens egyetlen év alatt

Ausztráliában évek óta emelkednek az antiszemita incidensek, különösen 2023 októbere óta, amikor a gázai háborút kiváltó Hamász-támadás után rendszeressé váltak az Izrael-ellenes gyűlöletbeszédek. Az ausztrál kormányt már jóval előbb figyelmeztették az antiszemita gyűlölet veszélyeire.

Az Ausztrál Zsidóság Végrehajtó Tanácsa (ECAJ) decemberi jelentése szerint

az elmúlt egy évben 1654 antiszemita incidenst regisztráltak Ausztráliában, ami többszöröse a 2023 októbere előtti szinteknek.

A dokumentált esetek között szerepelnek verbális fenyegetések, antiszemita graffitik, vandalizmus, gyújtogatások, online zaklatás, valamint fizikai támadások is. Egy évvel korábban, 2023 októbere és 2024 szeptembere között az incidensek száma a kétezret is meghaladta, ami történelmi rekordnak számít.

Az elmúlt egy év antiszemita fenyegetései Ausztráliában (Kép forrása: ECAJ)

A hanuka idején elkövetett Bondi Beach-i merénylet a legsúlyosabb antiszemita terrorcselekménynek számít Ausztrália közelmúltjában. A támadás nemcsak a halálos áldozatok száma miatt vált sokkolóvá, hanem azért is, mert egy nyilvános, vallási ünnepen, fényes nappal történt. A támadók célzottan a zsidó közösséget vették célba, és a helyszínen további, potenciálisan robbanóeszközökkel kapcsolatos nyomokat is vizsgáltak.

Izraeli és ausztrál zsidó szervezetek szerint mindez annak a folyamatnak a következménye, amelyben a zsidóellenesség elfogadottá vált és a közbeszéd része lett.

Az ECAJ jelentése szerint a zsidógyűlölet olyan szinten normalizálódott, hogy teret nyer az oktatásban, a kulturális életben, a munkahelyeken és a köztereken is. A Bondi Beach-i terrortámadás ezért sokak szerint nemcsak egy tragédia, hanem súlyos figyelmeztetés arra, hová vezet az antiszemitizmus hosszú ideig tartó elnézése.

Többször is figyelmeztették az ausztrál kormányt

A Bondi Beach-i terrortámadást megelőző hónapokban több, egymást erősítő figyelmeztetés érkezett az ausztrál kormányhoz, amelyek a zsidó közösségek növekvő veszélyeztetettségére hívták fel a figyelmet.

Eli Schlanger rabbi, a Chabad mozgalom vezetője korábban levélben fordult Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökhöz, és arra kérte, hogy ne fordítson hátat a zsidó közösségnek. A kormányt pedig arra, hogy vonja vissza a palesztin állam elismerését, amely tovább táplálja az antiszemitizmust.

A rabbi is áldozatául esett a vasárnapi, december 14-i terrortámadásnak.

Hasonló aggodalmakat fogalmaztak meg izraeli tisztségviselők is. Maya Kadosh, Izrael állam magyarországi nagykövete az utcákon elszabadult antiszemita erőszak következményének nevezte a terrortámadást.

Az izraeli külügyminisztérium már korábban jelezte, hogy a palesztin állam elismerése a dzsihadista Hamász jutalma, amely még több antiszemita erőszakot szülhet.

Eközben ausztrál zsidó szülők és közösségi vezetők egyre hangosabban jelezték félelmeiket, a nemzeti gyermekjogi biztos pedig külön is aggodalmát fejezte ki a zsidó gyermekek biztonsága miatt.

Habár a hatóságok később vizsgálócsoportokat állítottak fel, és külföldi – köztük iráni – befolyás lehetőségét is vizsgálták, sokak szerint mindez túl későn történt. A vasárnapi támadás után tartott megemlékezéseken ezért nemcsak a gyász, hanem a düh is megjelent: a felszólalók szerint a figyelmeztetések évekig elhangzottak, mégsem követte őket időben határozott fellépés.

„Tegnap este a zsidó ausztrálok vérükkel fizettek kormányunk politikai kudarcaiért”

– jelentette ki Mark Leach anglikán lelkész, hozzátéve, hogy már két éve antiszemita támadásokra figyelmeztették az ausztrál vezetőket.

Egyes politikai elemzők és nemzetközi vezetők szerint a kormány külpolitikai döntései, különösen a palesztin állam elismerése, hozzájárulhattak az ellenségesebb közösségi légkör kialakulásához.

Gyászolók leróják kegyeletüket Sydney-ben, a város Bondi Beach nevű tengerparti strandján elkövetett terrortámadás helyszínén 2025. december 15-én, egy nappal a tragédia után (Fotó: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas)

Az antiszemitizmus új arca

Az antiszemita erőszak demográfiai és társadalmi összefüggései egyre nyilvánvalóbbak. A Közel-Keletről érkező bevándorlás és a párhuzamos társadalmak kialakulása Európában és Ausztráliában is olyan feszültségeket generált, amelyek a radikalizációhoz és a beilleszkedési problémákhoz is kapcsolódnak.

A tömeges migrációval nemcsak új emberek, hanem a Közel-Kelet problémái is megjelentek. A zsidógyűlölet, a muszlim bevándorló közösségek révén új szintre lépett.

A Hamász október 7-i terrortámadása után a Közel-Kelet etnikai és vallási alapú politikája globálisan is teret kapott. A muszlim fiatalok körében egyre nagyobb az Izrael-ellenesség, és olyan új pártok jönnek létre, amelyek nyíltan ezekre az érzelmekre építkeznek.

A The Muslim Vote brit muszlim szervezet például több választókerületben is győzelemre segítette a Gázát támogató jelölteket. A győzelem után sokan Allah nevében szólították harcra a híveiket, míg az angol nagyvárosok utcáit nyíltan dzsihadista tüntetések lepték el.

A Bondi Beach-i terrortámadás után Anthony Albanese miniszterelnök nem ismerte el, hogy a palesztin állam elismerése és a tragédia között összefüggés lenne. Az egyik gyanúsított, Sajid Akram legálisan birtokolt fegyvereket, így a kormány az antiszemita problémák megoldása helyett a fegyvertartási szabályozás felülvizsgálatát helyezte előtérbe.

A december 14-i tragédia a zsidó közösség számára nem csupán a fegyverek kérdéséről szólt. Sokan úgy vélik, hogy az éveken át tartó figyelmeztetéseket nem vette elég komolyan az ausztrál kormány.

A Bondi Beach-i terrortámadás így egyszerre figyelmeztető jel és nyitott kérdés: hogyan lehetne megelőzni a jövőbeli antiszemita tragédiákat, miközben a politikai, társadalmi feszültségek továbbra is fennállnak.

Kiemelt kép forrása: AFP