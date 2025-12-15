Tömeggyilkosság Sydney-ben 6 perc alatt 103 lövés - az Iszlám Államra felesküdve

Egy apa és fia alig hat perccel alatt 103 lövést adott le a Sidney-i strandon a vasárnapi, 15 ártatlan ember életét követelő terrortámadás során. A fiatal terrorista korábban hűségesküt tett az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezetnek.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, apa és fia követte el az antiszemita indíttatású fegyveres tömeggyilkosságot vasárnap Sydney ikonikus, Bondi Beach nevű strandján, a terrortámadás során, az egyik támadóval együtt, tizenhatan haltak meg.

A Die Welt online felületén elérhető tudósítás szerint az egyik terrorista, a súlyos sérülésekkel kórházba került 24 éves Naveed Akram már ismert volt a hatóságok előtt.

A német lap a Sydney Morning Heraldra hivatkozva azt írta: a két férfi azt mondta családjuknak, hogy horgásztúrára mennek a déli partra. A beszámoló szerint Tony Burke ausztrál belügyminiszter azt mondta: az apa, Sajid Akram 1998-ban érkezett Ausztráliába diákvízummal, amelyet 2001-ben partnervízummá alakítottak át.

A tudósításban idézik a szintén német Bild beszámolóját, amely a The Age nevű újságra utalva tudatta, hogy Naveed anyja, Verena Akramnak a fia a terrortámadás előtt telefonon azt mondta: „Anya, épp úsztam. Elmentem merülni. Most eszünk, aztán (…) otthon maradunk, mert nagyon meleg van.”

Az asszony a beszámoló szerint

nem feltételezte, hogy férje és fia erőszakos, szélsőséges cselekményekben venne részt.

A Welt a cikkben arról is beszámolt, hogy az ABC műsorszolgáltatója számos videófelvétel elemzése után azt állapította meg, hogy

a terrortámadás során alig hat perc alatt 103 lövés dördült.

Az ausztrál hatóságok a támadást antiszemita terrortámadásnak minősítették és a gyász jeleként hétfőn Ausztráliában félárbocra eresztették a zászlókat.

Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök „tiszta gonoszságról, antiszemitizmusról, terrorcselekményről” beszélt a támadás helyszínén tett látogatása során, valamint a fegyvertartási törvények szigorítására tett javaslatot

A tömeggyilkosság óta két házat átkutattak Sydney-ben, amelyekben állítólag a támadók laktak és a rendőrség szerint az apának hat regisztrált lőfegyvere volt és ezek valamelyikét használhatta a terrortámadás során.

Új-Dél-Wales állam rendőrfőnöke az ügy háttarének teljes felederítését és a motivációk megfejtését ígérte.

A Welt az ABC-re hivatkozva arról is beszámolt, hogy

az ausztrál titkosszolgálat hat évvel ezelőtt ellenőrizte a most 24 éves férfi lehetséges kapcsolatait az Iszlám Állam (ISIS) dzsihadista terrorszervezettel és az is kiderült, hogy az ifjabbik Naveed szoros kapcsolatban állt egy ISIS terroristával, akit 2019-ben Ausztráliában le is tartóztattak és egy terrortámadás előkészítése miatt el is ítéltek .

A terrorellenes nyomozók feltételezik, hogy apa és fia hűségesküt tettek az Iszlám Államnak és a terrorszervezet zászlaját meg is találtak az autójukban a Bondi Beachen.

Kapcsolódó tartalom Magyar holokauszttúlélő és egy tízéves kislány is van az ausztrál terrortámadás áldozatai között A támadás áldozatai között van egy szintén feltehetően magyar nevű férfi is.

Kiemelt kép: Hatalmas a gyász a sidneyi strandon, ahol vasárnap a tömeggyilkosság történt (Fotó: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas)