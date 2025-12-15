Megyilkolták a legendás színészt, Rob Reinert és feleségét a Los Angeles-i otthonukban

Holtan találták Los Angeles-i otthonában Rob Reinert és feleségét, Michele-t. A hatóságok gyilkosság gyanújával nyomoznak, a család szóvivője tragikus veszteségként erősítette meg a hírt.

A CNN beszámolója szerint vasárnap délután riasztották a tűzoltókat egy Los Angeles-i ingatlanhoz, ahol egy 78 éves férfi és egy 68 éves nő holttestét találták meg.

A helyszínen halottnak nyilvánították őket.

A hatóságok hivatalosan nem erősítették meg az áldozatok személyazonosságát, de közölték, hogy gyilkosság gyanújával nyomoznak. A Reiner család szóvivője később megerősítette, hogy Rob Reiner és felesége, Michele az áldozatok, és a család magánéletének tiszteletben tartását kérte.

A People magazin azt állítja, hogy több forrás is megerősítette nekik, miszerint Reinert és feleségét a saját fiúgyermekük, Nick ölte meg. A 32 éves férfi korábban nyíltan beszélt drogfüggőségéről, ami miatt hajléktalanként is élt és megromlott a kapcsolata a szüleivel.

Rob Reiner az 1980-as évektől vált meghatározó filmes alkotóvá. Rendezőként olyan ismert filmek fűződnek a nevéhez, mint A turné, az Állj mellém!, A herceg menyasszonya és a Harry és Sally. A kilencvenes években komolyabb hangvételű alkotásokkal is sikert aratott, köztük az Egy becsületbeli ügy című film, amelyért Oscar-díjra jelölték. Színészként az All in the Family sorozat tette ismertté.

Kiemelt kép: Rob Reiner amerikai színész a felesége, Michele Singer társaságában (Fotó: MTI/EPA/Peter Foley)MTI/EPA/Peter Foley)