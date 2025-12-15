Magyarok is részt vesznek az összeurópai gazdatüntetésen

Több mint 100 résztvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe, a csütörtöki összeurópai gazdatüntetésre – közölte az MTI-vel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) hétfőn.

A szervezők várakozása szerint az eseményre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csaknem 10 ezren. A tüntetést az európai gazdaszervezeteket összefogó Copa-Cogeca hirdette meg, amiért a júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján

a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a Közös Agrárpolitika (KAP).

Az Európai Bizottság alapos előkészítés, egyeztetés és hatástanulmányok készítése nélkül tervez dönteni, versenyhátrányba hozva az uniós termelőket – olvasható a közleményben.

Az érdekképviseletek követelik továbbá, hogy Brüsszel ne kössön olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek.

Az Ukrajnából, Brazíliából vagy Marokkóból érkező importra nem érvényesek az uniós élelmiszerbiztonsági előírások, mégis ellenőrzés nélkül bejuthatnak az európai piacra

– figyelmeztettek.

Fontosnak tartják azt is, hogy a mezőgazdasági költségvetés, valamint a területalapú jövedelemtámogatás ne csökkenjen, azt pedig elfogadhatatlannak nevezték, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák nem részesülhetnének ilyen támogatásban.

A változtatások hírére Európa-szerte forrnak az indulatok, a magyar termelők is felháborodással fogadták a híreket. Velük együtt a Magosz és a NAK is teljes irányváltást követel az Európai Bizottságtól – fogalmaztak a közleményben.

Kiemelt kép: Tüntető gazdák traktorjaikkal a rendőrség által elkerített brüsszeli európai negyedben 2024. március 26-án. Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys