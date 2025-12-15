Magyar holokauszt-túlélő és egy tízéves kislány is van az ausztrál terrortámadás áldozatai között

Ausztrália közel harminc éve legsúlyosabb terrortámadását hajtotta végre vasárnap egy bevándorló apa-fia páros a sydney-i Bondi Beachen, egy hanukai rendezvény helyszínének közelében. Az antiszemita indíttatású fegyveres támadásban – az egyik elkövetőt is beleszámítva – összesen tizenhat ember vesztette életét, továbbá több tucatnyian megsérültek. Az áldozatok között kiderült, hogy egy tízéves kislány, egy rabbi és több holokauszt-túlélő is szerepel.

Mint írtuk, az új-dél-walesi rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a támadást az 50 éves Sajid Akram és 24 éves fia, Naveed Akram követte el Sydney ikonikus tengerpartjánál. Az apa a helyszínen életét vesztette, míg a fia súlyos sérülésekkel került kórházba. A hatóságok megerősítették, hogy rajtuk kívül más elkövető nem vett részt az akcióban, az esetet pedig hivatalosan terrorcselekményként kezelik.

A lövöldözés idején mintegy ezren vettek részt a tengerpart melletti parkban megrendezett hanukai eseményen. A támadás hozzávetőleg tíz percig tartott, az elkövetők puskákat és sörétes fegyvert használtak.

Az áldozatok között szerepel egy magyar holokauszt-túlélő, Pogány Marika is – közölte a 24.hu a Kidma nonprofit szervezet beszámolójára hivatkozva.

A 82 éves asszony több ausztrál hírportál beszámolója szerint barátaival együtt a rendezvény első sorában ült, amikor a terroristák rátámadtak a résztvevőkre.

A Kidma közlése szerint Pogány Marika rendkívül aktív közösségi életet élt. Önkéntesként 23 éven keresztül segítette a zsidó idősek programját a Centre of Activity keretein belül, ez idő alatt több mint 12 ezer kóser étel kiszállításában vett részt. Közösségi munkájának elismeréseként 2019-ben elnyerte az ausztráliai Zsidó Közösségi Felhívás Mensch-díját.

A szlovákiai Komáromi Zsidó Hitközség megemlékezéséből az is kiderül, hogy Marika mindvégig hű maradt magyar zsidó gyökereihez. Rendszeresen elkísérte barátnőjét a komáromi mártír megemlékezésekre, ahol közösen emlékeztek meg a holokauszt során elhunyt szeretteikről – írták.

A támadás áldozatai között van egy szintén feltehetően magyar nevű férfi, Tibor Weitzen is, ám az ő esetében a sajtóbeszámolók nem tesznek említést esetleges magyar származásról.

Among the 15 innocent people killed in the Bondi terror attack was a 10 year old girl Matilda, two respected Rabbis and a Holocaust survivor. @PaulKadak If you need help in a crisis, call Lifeline on 13 11 14. For further information about depression contact beyondblue on 1300… pic.twitter.com/rKOg9QX6M0 — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) December 15, 2025

Az Index cikke szerint szintén elhunyt a támadásban a tízéves Matilda, aki egy sydney-i orosz iskola tanulója volt. Nyelvtantanárnője megható szavakkal emlékezett rá: elmondása szerint Matilda „ragyogó, örömteli gyermek volt, akinek a jelenléte mindenkit beragyogott”.

Matilda Poltavchenko, a 10-year-old angel, is the youngest victim of the Bondi Beach Hanukkah massacre in Sydney yesterday, murdered by Islamic terrorists. She just wanted to celebrate Hanukkah. May her memory be a blessing. pic.twitter.com/W2KzjGWUgl — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 15, 2025

Az áldozatok közé tartozik Alexander Kleytman is, aki feleségével együtt túlélte a holokausztot.

Larisa Kleytman visszaemlékezése szerint a támadás pillanataiban hirtelen lövések dördültek el, mire mindenki a földre vetette magát. Elmondta, férje ekkor a testével védte őt.

A házaspár 2023-ban nyilvánosan is beszélt a holokauszt során átélt megpróbáltatásaikról. Egy korábbi jelentés szerint mindketten gyermekkorukban szembesültek a holokauszt borzalmaival. Szibériában éltek, majd Ukrajnából közösen költöztek Ausztráliába – számolt be róla a horvát Index.

A lövöldözés következtében összesen 42 sérültet szállítottak kórházba. Közülük 27-en továbbra is ellátásra szorulnak, öten kritikus állapotban vannak, míg a többiek súlyos vagy stabil állapotúak. A sebesültek között két rendőr is van, akik a helyszínre érkezést követően sérültek meg; állapotuk kritikus, de stabil.

Kiemelt kép forrása: X.com