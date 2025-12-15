Magyar holokauszt-túlélő és egy tízéves kislány is van az ausztrál terrortámadás áldozatai között

Mint írtuk, az új-dél-walesi rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a támadást az 50 éves Sajid Akram és 24 éves fia, Naveed Akram követte el Sydney ikonikus tengerpartjánál. Az apa a helyszínen életét vesztette, míg a fia súlyos sérülésekkel került kórházba. A hatóságok megerősítették, hogy rajtuk kívül más elkövető nem vett részt az akcióban, az esetet pedig hivatalosan terrorcselekményként kezelik.
A lövöldözés idején mintegy ezren vettek részt a tengerpart melletti parkban megrendezett hanukai eseményen. A támadás hozzávetőleg tíz percig tartott, az elkövetők puskákat és sörétes fegyvert használtak.
Kapcsolódó tartalom
Az áldozatok között szerepel egy magyar holokauszt-túlélő, Pogány Marika is – közölte a 24.hu a Kidma nonprofit szervezet beszámolójára hivatkozva.
A 82 éves asszony több ausztrál hírportál beszámolója szerint barátaival együtt a rendezvény első sorában ült, amikor a terroristák rátámadtak a résztvevőkre.
A Kidma közlése szerint Pogány Marika rendkívül aktív közösségi életet élt. Önkéntesként 23 éven keresztül segítette a zsidó idősek programját a Centre of Activity keretein belül, ez idő alatt több mint 12 ezer kóser étel kiszállításában vett részt. Közösségi munkájának elismeréseként 2019-ben elnyerte az ausztráliai Zsidó Közösségi Felhívás Mensch-díját.
A szlovákiai Komáromi Zsidó Hitközség megemlékezéséből az is kiderül, hogy Marika mindvégig hű maradt magyar zsidó gyökereihez. Rendszeresen elkísérte barátnőjét a komáromi mártír megemlékezésekre, ahol közösen emlékeztek meg a holokauszt során elhunyt szeretteikről – írták.
A támadás áldozatai között van egy szintén feltehetően magyar nevű férfi, Tibor Weitzen is, ám az ő esetében a sajtóbeszámolók nem tesznek említést esetleges magyar származásról.
Az Index cikke szerint szintén elhunyt a támadásban a tízéves Matilda, aki egy sydney-i orosz iskola tanulója volt. Nyelvtantanárnője megható szavakkal emlékezett rá: elmondása szerint Matilda „ragyogó, örömteli gyermek volt, akinek a jelenléte mindenkit beragyogott”.
Az áldozatok közé tartozik Alexander Kleytman is, aki feleségével együtt túlélte a holokausztot.
Larisa Kleytman visszaemlékezése szerint a támadás pillanataiban hirtelen lövések dördültek el, mire mindenki a földre vetette magát. Elmondta, férje ekkor a testével védte őt.
A házaspár 2023-ban nyilvánosan is beszélt a holokauszt során átélt megpróbáltatásaikról. Egy korábbi jelentés szerint mindketten gyermekkorukban szembesültek a holokauszt borzalmaival. Szibériában éltek, majd Ukrajnából közösen költöztek Ausztráliába – számolt be róla a horvát Index.
Kapcsolódó tartalom
A lövöldözés következtében összesen 42 sérültet szállítottak kórházba. Közülük 27-en továbbra is ellátásra szorulnak, öten kritikus állapotban vannak, míg a többiek súlyos vagy stabil állapotúak. A sebesültek között két rendőr is van, akik a helyszínre érkezést követően sérültek meg; állapotuk kritikus, de stabil.
Kiemelt kép forrása: X.com