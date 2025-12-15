Felvidéki magyar a holokausztot túlélő Pogány Mária, a Sydney-ben elkövetett iszlamista terrortámadás egyik áldozata

Az ausztráliai Sydney-ben az elmúlt hétvégén végrehajtott terrortámadás áldozatainak egyike a szlovákiai magyar Pogány Mária volt – írta a Ma7.sk felvidéki magyar hírportál hétfőn. Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök is megerősítette, hogy az egyik áldozat szlovákiai volt.

A Bondi Beachen elkövetett fegyveres támadás szlovákiai áldozata a 82 éves Pogány Mária, akitől mély megrendüléssel búcsúzik a Komáromi Zsidó Hitközség – írta a Ma7.sk felvidéki magyar hírportál, amely szerint

az idős nő rendszeresen visszajárt a szlovákiai városba.

„Mély megrendüléssel búcsúzunk barátunktól, Marikától, akivel az utóbbi években minden júniusban személyesen találkozhattunk Komáromban. A hanukai terrortámadás áldozatául esett kedvenc tengerpartján, az ausztráliai Bondi Beachen. A család és a barátok gyászában osztozunk, az együtt töltött napok emlékét sosem feledjük” – idézte a Ma7.sk a Komáromi Zsidó Hitközség közlését.

Peter Pellegrini a közösségi médiában hétfőn közzétett bejegyzésében részvétét nyilvánította az elhunyt családjának. A szlovák államfő a történtek kapcsán megdöbbenésének adott hangot azzal összefüggésben, hogy „hová vezet az a beteg és névtelen gyűlölet, amely ismeretlen emberek ellen irányul csupán azok vallási hovatartozása, bőrszíne, származása vagy irányultsága alapján”. Peter Pellegrini az ausztráliai terrorcselekménnyel kapcsolatban a gyűlölet terjesztésének leállítására szólított fel.

Kiemelt kép: Pogány Mária (Fotó: Facebook)