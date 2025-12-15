Elveszett a partnerség a lengyel–ukrán kapcsolatokból – jelentette ki Karol Nawrocki

Ukrajna támogatása Lengyelország stratégiai érdeke, de változtatni kell azon, hogy a lengyel–ukrán kapcsolatokból elveszett a partnerség – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök a Wp.pl hírportálnak adott, hétfőn megjelent interjúban.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy Lengyelországnak továbbra is támogatnia kell-e Ukrajnát, az államfő leszögezte: „Ez Lengyelország stratégiai érdeke, amely nem változott, és nem is fog változni.” Kijev „Lengyelország halálos ellenségével, Oroszországgal küzd, és olyan értékeket véd, amelyek a lengyelekhez is közel állnak” – húzta alá.

Egyúttal el kellene érni, hogy Ukrajna partnerként kezelje Lengyelországot – jelentette ki. Rámutatott: az ukrajnai háború már közel négy év óta zajlik, és a lengyelek, úgy tűnik, gyakran nem partnernek érzik magukat a (lengyel–ukrán) viszonyban.

Úgy fogalmazott:

nyíltan kimondja, hogy „a Lengyelország–Ukrajna-viszonyból eltűnt a partnerség eleme”.

Aláhúzta: Lengyelországnak, „csakúgy, mint a világ más országainak, megvannak a maga elvárásai Ukrajnával szemben”. Utalt egyebek mellett a közös történelmet érintő kérdésekre, ezen belül a második világháborúban a lengyel polgári lakosság ellen a nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) által elkövetett etnikai tisztogatás (volhíniai mészárlás) áldozatainak exhumálására.

Arra a kérdésre, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntekre bejelentett varsói látogatása áttörést jelenthet-e a kétoldalú kapcsolatokban, Nawrocki úgy válaszolt: a látogatás új kezdetet jelenthet a lengyel–ukrán viszonyban, ha „tiszteletben tartjuk Lengyelország stratégiai érdekeit, és egyértelműen kommunikálunk a lengyelek számára fontos kérdésekről”.

Ukrajna támogatása lehetetlen Lengyelország hozzájárulása nélkül

– hangsúlyozta Nawrocki. Hozzátette: úgy érzi, hogy Zelenszkij „az utóbbi években hozzászokott Lengyelországhoz, mint egy magától értetődő tényezőhöz, amellyel semmiről sem kell egyeztetni, mert mi mindig ott voltunk, és mindent megtettünk” – fogalmazott.

Annak kapcsán, hogy az ukrajnai helyzetről az utóbbi időben folytatott magas szintű találkozókon nem voltak jelen Lengyelország képviselői, Nawrocki megállapította: olyan formátumokról van szó, amelyekben Donald Tusk kormányfőnek kellene képviselnie az országot.

Abban, hogy Lengyelország jelen legyen a tárgyalóasztalnál, Zelenszkij lenne a leginkább érdekelt a lengyel–ukrán kapcsolatok „megfelelő rendezettsége esetén”

– jelentette ki az elnök, és jelezte: megpróbálja újratárgyalni a lengyel–ukrán partnerséget.

Kiemelt kép: Karol Nawrocki lengyel államfő beszédet mond a varsói Pilsudski téren tartott megemlékezésen 2025. december 13-án, a lengyel kommunista vezetés által 1981-ben meghirdetett hadiállapot kezdetének 44. évfordulóján (Fotó: MTI/EPA/PAP/Rafal Guz)