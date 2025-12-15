Elítélték a hongkongi médiamogul Jimmy Lait nemzetbiztonsági perében

A 78 éves Lai, a mára már felszámolt Apple Daily című hongkongi napilap alapítója volt. 2020-ban tartóztatták le „idegen erőkkel való együttműködés és összeesküvésre lázító kiadványok publikálása” gyanújával, és már öt évet töltött börtönben, miközben számos eljárás indult ellene a 2019-es kormányellenes tüntetések nyomán Peking által bevezetett átfogó nemzetbiztonsági törvény alapján.
Az ügyben eljáró három bíró hétfőn megállapította, hogy
Lai „külföldi erőkkel összejátszva veszélyeztette a nemzetbiztonságot, és felbujtó kiadványok nyomtatására és terjesztésére irányuló összeesküvésben vett részt”. Lai azonban hétfőn továbbra is ártatlannak vallotta magát minden vádpontban.
A jelentések szerint az ítélet kiszabására később kerül sor, a nemzetbiztonsági törvény értelmében büntetése akár életfogytiglani szabadságvesztés is lehet.
Lai az egyik legjelentősebb személyiség, akit a Peking által bevezetett nemzetbiztonsági törvény alapján vád alá helyeztek. A 2024-ben szigorított törvény szerint bűncselekménynek számít az elszakadást, felforgatást, terrorizmust és a külföldi erőkkel való összejátszást támogató minden cselekedet, és ezekre akár életfogytig tartó börtönbüntetés is kiszabható.
Kiemelt kép: A 2021. május 28-án közreadott képen Jimmy Lai, aki a Next Digital cégen keresztül a hongkongi demokráciapárti mozgalom egyik lapja, az Apple Daily tulajdonosa, ebéd közben beszélget Hongkongban 2007. július 11-én (Fotó: MTI/EPA)
