Elítélték a hongkongi médiamogul Jimmy Lait nemzetbiztonsági perében

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.15. 07:06

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Bűnösnek találta hétfőn a hongkongi felsőbíróság Jimmy Lai egykori helyi lapkiadót és demokráciapárti aktivistát a nemzetbiztonság veszélyeztetésére irányuló összeesküvés, valamint lázító kiadványok közzétételére irányuló összeesküvés vádjaiban – jelentette a kínai állami média.

A 78 éves Lai, a mára már felszámolt Apple Daily című hongkongi napilap alapítója volt. 2020-ban tartóztatták le „idegen erőkkel való együttműködés és összeesküvésre lázító kiadványok publikálása” gyanújával, és már öt évet töltött börtönben, miközben számos eljárás indult ellene a 2019-es kormányellenes tüntetések nyomán Peking által bevezetett átfogó nemzetbiztonsági törvény alapján.

Az ügyben eljáró három bíró hétfőn megállapította, hogy

Lai „külföldi erőkkel összejátszva veszélyeztette a nemzetbiztonságot, és felbujtó kiadványok nyomtatására és terjesztésére irányuló összeesküvésben vett részt”. Lai azonban hétfőn továbbra is ártatlannak vallotta magát minden vádpontban.

A jelentések szerint az ítélet kiszabására később kerül sor, a nemzetbiztonsági törvény értelmében büntetése akár életfogytiglani szabadságvesztés is lehet.

Lai az egyik legjelentősebb személyiség, akit a Peking által bevezetett nemzetbiztonsági törvény alapján vád alá helyeztek. A 2024-ben szigorított törvény szerint bűncselekménynek számít az elszakadást, felforgatást, terrorizmust és a külföldi erőkkel való összejátszást támogató minden cselekedet, és ezekre akár életfogytig tartó börtönbüntetés is kiszabható.

 

Kiemelt kép: A 2021. május 28-án közreadott képen Jimmy Lai, aki a Next Digital cégen keresztül a hongkongi demokráciapárti mozgalom egyik lapja, az Apple Daily tulajdonosa, ebéd közben beszélget Hongkongban 2007. július 11-én (Fotó: MTI/EPA)

