Videón, ahogy egy civil lefegyverezte az egyik terroristát az ausztrál strandon

Az ausztráliai Bondi Beach strandnál elkövetett vasárnapi terrortámadás után kezdett terjedni a közösségi médiában egy videó, amin az látszik, ahogy egy civil lefegyverzi az egyik támadót. Egy telefonnal készített felvétel is nyilvánosságra került, melyen az látszik, hogy egy fekete ruhás férfi lövéseket ad le a puskájával. Egy fegyvertelen, fehér ruhás férfi eközben kibújik egy közelben parkoló autó mögül, és odaszalad a neki háttal álló támadóhoz.

A videó tanúsága szerint a két férfi dulakodni kezdett, majd a fehér ruhás civilnek sikerült kicsavarnia a puskát a támadó kezéből. A férfi ezután a támadóra fogta a fegyvert, és úgy tűnt, többször is meglőtte őt. A lövésektől megsérült támadó végül botladozva visszafutott a társa felé, a fehér ruhás férfi pedig letámasztotta a fegyvert egy pálmafa törzséhez.

A közlés szerint a Guardian YouTube csatornáján is elérhető videót átvette az összes nagyobb ausztrál hírcsatorna és hírportál is, a BBC-nek pedig sikerült megerősítenie a felvétel hitelességét.

Chris Minns, Új-Dél-Wales állam kormányfője sajtótájékoztatóján „igazi hősnek” nevezte a videón látható férfit, és arról beszélt, hogy sok-sok ember életét mentette meg bátorságával.

Kiemelt kép: Rendőrök egy lezárt úton Sydney Bondi Beach nevű tengerparti strandjánál (Fotó: MTI/AP/Mark Baker)