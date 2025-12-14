Terrortámadás Ausztráliában: a hanukát ünneplő tömegbe lőttek Sydney híres tengerpartján

Ismeretlen fegyveresek lelőttek legalább 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap.

A rendőrség arról számolt be, hogy az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van. A rendőrség egy kérdésre válaszolva elárulta, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy egy harmadik fegyveres is részt vett az akcióban.

A BBC magyar idő szerint nem sokkal dél után arról számolt be, hogy az áldozatok száma már 12 főre emelkedett, és az elkövetők kifejezetten a zsidó közösséget vették célba. A támadás következtében 29 embert kellett kórházba szállítani, köztük egy gyermeket is.

Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést.

„Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen”

– áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.

Hercog mellett Izrael külügyminisztere, Gideon Szaár is az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a canberrai kormányt a hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni, halálos áldozatokat követelő merénylet után. Az államfő szerint „újra és újra felszólították az ausztrál kormányt, hogy lépjen fel és küzdjön az ausztrál társadalmat sújtó óriási antiszemita hullám ellen”, Szaár pedig arra szólította fel a „számtalan figyelmeztető jelzést kapó” ausztrál kormányt, hogy térjen végre észhez.

Emellett a diaszpóraügyi minisztérium is az ausztrál kormányt tette felelőssé a sydney-i halálos lövöldözésért, mert az szerinte „mindent megtesz annak érdekében, hogy az ausztrál zsidók ne élhessenek biztonságban, békében és védetten saját országukban”.

A lövöldözésről több felvételt is megosztottak a közösségi médiában. Az egyiken látható, ahogy egy járókelő lefegyverezi az egyik támadót.

This Brave bystander risks his life to disarm one of the Bondi Beach gunmen. A real life hero 👏 pic.twitter.com/be9iufQumz — Jae (@Real_jaeflex) December 14, 2025

Ausztráliában számos merényletet követtek el zsinagógák, épületek és gépkocsik ellen, amióta megkezdődött a gázai övezeti háború a Hamász iszlamista palesztin szervezet 2023. október 7-i, Izrael elleni véres támadására válaszul.

A vasárnapi támadást pontosan 11 évvel azután követték el, hogy egy magányos fegyveres tizennyolc embert túszul ejtett a sydneyi Lindt kávéházban. A túszejtő és a rendőrség tizenhat órás szembenállása után két túsz és a túszejtő meghalt.

Európa kiáll a zsidó közösség mellett

Von der Leyen az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: Európa Ausztrália és a világ minden zsidó közössége mellett áll, és egységesen lép fel az erőszak, az antiszemitizmus és a gyűlölet ellen.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője közleményében kiemelte: a zsidó közösség elleni erőszakos cselekményt egyértelműen és határozottan el kell ítélni.

Chris Minns, Új-Dél-Wales ausztrál állam miniszterelnöke szerint a zsidó közösséget vette célba hanuka első napján a Sydney világhírű strandján elkövetett támadás.

Kiemelt kép: Sebesültet visznek kórházba mentõsök Sydney Bondi Beach nevû tengerparti strandjáról, ahol ismeretlen fegyveresek lelõttek kilenc embert, sokakat megsebesítettek 2025. december 14-én. Az elkövetõk közül egyet lelõttek a rendõrök, egy másikat elfogtak, õ válságos állapotban van. (Fotó: MTI/AP/Mark Baker)