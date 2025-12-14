Szörnyű tragédia Ausztráliában: tömeggyilkosok lelőttek legalább tizenegy embert Sydney híres strandján

A rendőrség arról számolt be, hogy az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van. A rendőrség egy kérdésre válaszolva elárulta, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy egy harmadik fegyveres is részt vett az akcióban.
A BBC magyar idő szerint nem sokkal dél után arról számolt be, hogy az áldozatok száma már 12 főre emelkedett, és az elkövetők kifejezetten a zsidó közösséget vették célba. A támadás következtében 29 embert kellett kórházba szállítani, köztük egy gyermeket is.
Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést.
„Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen”
– áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.
A lövöldözésről több felvételt is megosztottak a közösségi médiában. Az egyiken látható, ahogy egy járókelő lefegyverezi az egyik támadót.
Kiemelt kép: Sebesültet visznek kórházba mentõsök Sydney Bondi Beach nevû tengerparti strandjáról, ahol ismeretlen fegyveresek lelõttek kilenc embert, sokakat megsebesítettek 2025. december 14-én. Az elkövetõk közül egyet lelõttek a rendõrök, egy másikat elfogtak, õ válságos állapotban van. (Fotó: MTI/AP/Mark Baker)
