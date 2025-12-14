Műsorújság
Szörnyű tragédia Ausztráliában: tömeggyilkosok lelőttek legalább tizenegy embert Sydney híres strandján

Szerző: hirado.hu
2025.12.14. 13:05

Ismeretlen fegyveresek lelőttek legalább 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap.

A rendőrség arról számolt be, hogy az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van. A rendőrség egy kérdésre válaszolva elárulta, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy egy harmadik fegyveres is részt vett az akcióban.

A BBC magyar idő szerint nem sokkal dél után arról számolt be, hogy az áldozatok száma már 12 főre emelkedett, és az elkövetők kifejezetten a zsidó közösséget vették célba. A támadás következtében 29 embert kellett kórházba szállítani, köztük egy gyermeket is.

Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést.

„Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen”

– áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.

A lövöldözésről több felvételt is megosztottak a közösségi médiában. Az egyiken látható, ahogy egy járókelő lefegyverezi az egyik támadót.

Kiemelt kép: Sebesültet visznek kórházba mentõsök Sydney Bondi Beach nevû tengerparti strandjáról, ahol ismeretlen fegyveresek lelõttek kilenc embert, sokakat megsebesítettek 2025. december 14-én. Az elkövetõk közül egyet lelõttek a rendõrök, egy másikat elfogtak, õ válságos állapotban van. (Fotó: MTI/AP/Mark Baker)

