Szörnyű tragédia Ausztráliában: tömeggyilkosok lelőttek legalább tizenegy embert Sydney híres strandján

Ismeretlen fegyveresek lelőttek legalább 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap.

A rendőrség arról számolt be, hogy az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van. A rendőrség egy kérdésre válaszolva elárulta, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy egy harmadik fegyveres is részt vett az akcióban.

A BBC magyar idő szerint nem sokkal dél után arról számolt be, hogy az áldozatok száma már 12 főre emelkedett, és az elkövetők kifejezetten a zsidó közösséget vették célba. A támadás következtében 29 embert kellett kórházba szállítani, köztük egy gyermeket is.

Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést.

„Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen”

– áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.

A lövöldözésről több felvételt is megosztottak a közösségi médiában. Az egyiken látható, ahogy egy járókelő lefegyverezi az egyik támadót.

This Brave bystander risks his life to disarm one of the Bondi Beach gunmen. A real life hero 👏 pic.twitter.com/be9iufQumz — Jae (@Real_jaeflex) December 14, 2025

Kiemelt kép: Sebesültet visznek kórházba mentõsök Sydney Bondi Beach nevû tengerparti strandjáról, ahol ismeretlen fegyveresek lelõttek kilenc embert, sokakat megsebesítettek 2025. december 14-én. Az elkövetõk közül egyet lelõttek a rendõrök, egy másikat elfogtak, õ válságos állapotban van. (Fotó: MTI/AP/Mark Baker)