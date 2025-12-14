Meghalt egy Lvivből származó, az ukrán hadseregbe besorozott pap, aki a katonai kiképzés során vesztette életét. Az esetről több ukrán Telegram-csatorna és médium is beszámolt. Orjeszt Csernij 46 éves volt.

A Strana információi szerint a férfit alig egy hónapja került a hadsereg kötelékébe, és az ukrán hadsereg 82. önálló bukovinai légideszant-rohamdandárjának alapfokú, általános katonai kiképzésen vett részt. Orjeszt Csernij 1979. január 19-én született Lvivben (Lemberg), papi családba. Tanulmányait a redemptorista rend kolostorában kezdte, amit a Lembergi Teológiai Akadémián folytatott, ahol teológusi diplomát szerzett.

Mintegy húsz éven át szolgált Lviv három plébániáján. Mindennap énekelt a templomban, és aktívan segítette a rászoruló embereket. A tragédia még november 29-én történt Csernyivci megye területén. Halálának körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ahogy a területvédelmi toborzó- és szociális központ (TCK) sem adott ki hivatalos tájékoztatást az esetről.

Nem sokkal korábban Lvivben elhunyt az ismert ukrán énekes, Sztepan Giga is. Korábban London hivatalosan megerősítette egy brit katona halálát is, aki az ukrán fegyveres erők egyik gyakorlóterén vesztette életét.

