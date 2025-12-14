Megakadályoztak egy potenciális karácsonyi vásár elleni iszlamista támadást Németországban

Feltételezhetően járművel akart belehajtani egy karácsonyi vásárba öt bevándorló Németországban, azonban még a támadás előtt a bajor rendőrség őrizetbe vette őket. A bajor belügyminiszter, Joachim Herrmann elmondása szerint egy potenciálisan iszlamista indíttatású támadást akadályoztak meg.

Egy alsó-bajorországi, Dingolfing térségében található karácsonyi vásár elleni feltételezett merénylettervek miatt öt férfit fogtak el. Négyükkel szemben letartóztatási parancsot adtak ki, egy személyt pedig megelőző jellegű őrizetbe vettek – erősítette meg a müncheni főügyészség.

A Welt beszámolója szerint az érintettek három marokkói, egy egyiptomi és egy szíriai férfi. A 56 éves egyiptomi állampolgár állítólag imámként (előimádkozóként) tevékenykedett, és a szintén őrizetbe vett három marokkói férfit arra buzdíthatta, hogy hajtsanak végre egy támadást.

Kapcsolódó tartalom Terrorveszély miatt sorra fújják le a karácsonyi vásárokat Németországban Az elmúlt években több karácsonyi vásáron is történtek terrortámadások.

A Dingolfing–Landau térségében található egyik mecsetben hirdethette ki a terveket, és ott szólíthatott fel azok megvalósítására.

A szíriai gyanúsított esetében az elkövetésben való részvétel egyelőre nem tisztázott, ezért őt megelőző őrizetben tartják. A Bayern Mediengruppe lapjai szerint a férfiakat egy különleges rendőri egység (SEK) akciója során, a subeni határátkelő környékén fogták el. Bajorország belügyminisztere, Joachim Herrmann köszönetet mondott minden résztvevőnek.

„Az eset meggyőzően bizonyítja biztonsági hatóságaink gyors reagálóképességét és hatékonyságát, és azt mutatja: képesek vagyunk megvédeni polgárainkat. A biztonsági szervek kiváló együttműködésének köszönhetően rövid időn belül több gyanúsítottat is őrizetbe vettek, és ezzel sikerült megakadályozni egy potenciálisan iszlamista indíttatású támadást Bajorországban”

– mondta, majd hozzátette, hogy az ügy hátterét most alaposan fel kell tárni.

Az akciót a Szélsőségesség és Terrorizmus Elleni Küzdelem Központi Hivatala irányította, amelyben többek között a bajor alkotmányvédelmi hivatal is részt vett. A német hatóságokat állítólag egy külföldi titkosszolgálat figyelmeztette.

Kiemelt kép: Karácsonyi vásár a berlini charlottenburgi kastély elõtt 2025. november 24-én (Fotó: MTI/AP/Ebrahim Noruzi)