Benjamin Netanjahu is megszólalt az ausztráliai antiszemita terrortámadással kapcsolatban

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is reagált az ausztráliai Sydney-ben történt terrortámadásra. Mint közölte: ő már korábban figyelmeztette az ausztrál kormányt, hogy politikája táplálja az antiszemitizmust.

„Néhány hónappal ezelőtt levelet írtam Ausztrália miniszterelnökének. Azt mondtam neki, hogy a politikájuk olajat önt az antiszemitizmus tüzére, és bátorítja a zsidógyűlöletet, amely elárasztja Ausztrália utcáit” – mondta Benjámin Netanjahu a merénylet után egy dimonai ünnepségen vasárnap.

„Az antiszemitizmus rákbetegség, és terjed, amikor a vezetők hallgatnak. Ezzel szemben a gyengeséget erőre kell cserélniük. Ez Ausztráliában nem történt meg, és ott szörnyű, hidegvérű gyilkosság történt. A meggyilkoltak száma sajnos percről percre nő”

– hangoztatta az izraeli kormányfő.

Az izraeli külügyminisztérium közölte, hogy egy izraeli állampolgár is az áldozatok között van. Mint ismert, terrorista fegyveresek legalább egy tucat embert lelőttek, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap.

A rendőrség arról számolt be, hogy az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van. A rendőrség egy kérdésre válaszolva elárulta, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy egy harmadik fegyveres is részt vett az akcióban. Az elkövetők kifejezetten a zsidó közösséget vették célba.

Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést. „Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen” – áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.

Bóka János, magyar európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott: a magyar kormány zéró toleranciát képvisel az antiszemitizmussal szemben.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A terrortámadás helyszínén intézkedő rendőrök (Fotó: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas)