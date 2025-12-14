Műsorújság
Az Egyesült Államok is elítélte az ausztrál zsidó közösség elleni terrortámadást

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.14. 18:25

| Szerző: hirado.hu
„Az antiszemitizmusnak nincs helye a világban, az Egyesült Államok pedig határozottan elítéli az ausztráliai zsidó közösség elleni terrortámadást” – reagált Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Sydney-hez közeli Bondi Beach-en elkövetett erőszakos cselekményre vasárnap.

A külügyminiszter szolidaritásáról biztosította az áldozatok hozzátartozóit, a zsidó közösséget és Ausztrália polgárait, valamint imát ajánlott fel az érintettekért. Marco Rubio alig két nappal ezelőtt Washingtonban az amerikai-izraeli együttműködésről tárgyalt Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel. Az ausztráliai terrortámadást követően az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette az ott tartózkodó amerikai állampolgárokat, és arra kérte őket, hogy mindenben kövessék a helyi hatóságok utasításait, és amíg szükséges, tartózkodjanak védett helyen.

Az Egyesült Államok ausztráliai nagykövetsége közleményben fejezte ki részvétét és együttérzését a hanuka első estéjén elkövetett terrortámadás áldozatai és hozzátartozóik felé.

Kiemelt kép: Mentőautó Sydney Bondi Beach nevű tengerparti strandjánál, a terrortámadás helyszínén (Fotó: MTI/EPA/AAP/Jeremy Piper)

