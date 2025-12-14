„Az áldozatok vére az ausztrál kormányra száll” – az izraeli államelnök és az egyik minisztérium is reagált a Sydney-ben történt terrortámadásra

Jichák Hercog izraeli államelnök és Gideon Szaár külügyminiszter az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a canberrai kormányt a hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni, halálos áldozatokat követelő merénylet után

„Szívünk sydneyi zsidó testvéreinkhez szól, akiket aljas terroristák támadtak meg, miközben hanuka első gyertyáját gyújtották meg” – írta Hercog az X közösségi hálón.

„Most beszéltem David Ossippel, a helyi Zsidó Képviselőtestület elnökével, aki a lövöldözés kezdetén éppen beszédet mondott. Az egész izraeli nemzet nevében osztoztam a gyászoló családok fájdalmában, és imádkoztam a sebesültekért”

– közölte az izraeli államfő.

„ Gondolataink és imáink Sydney zsidó közösségével, valamint az egész ausztrál zsidó közösséggel vannak ebben a szörnyű időben. Újra és újra felszólítottuk az ausztrál kormányt, hogy lépjen fel és küzdjön az ausztrál társadalmat sújtó óriási antiszemita hullám ellen” – tette hozzá az izraeli államelnök.

„ Elborzaszt a gyilkos lövöldözés egy hanukai rendezvényen Sydney-ben, Ausztráliában”

– közölte Gideon Szaár izraeli külügyminiszter szintén az X portálon.

„Ez az elmúlt két év Ausztrália utcáit sújtó antiszemita tombolásának, és az olyan antiszemita, uszító jelszavaknak a következménye, mint a ‘Globalizáljuk az intifádát’, amely ma valóra vált ”– írta Szaár. „Az ausztrál kormánynak, amely számtalan figyelmeztető jelzést kapott, végre észhez kellene térnie!” – zárta szavait az izraeli külügyminiszter.

A diaszpóraügyi minisztérium is az ausztrál kormányt tette felelőssé a sydney-i halálos lövöldözésért, mert az „mindent megtesz annak érdekében, hogy az ausztrál zsidók ne élhessenek biztonságban, békében és védetten saját országukban”.

A minisztérium közleménye elítélte a „hanuka gyertyagyújtására összegyűlt zsidók elleni brutális terrorcselekményt,” és azt írta, hogy „az áldozatok vére az ausztrál kormányra száll.” „Október 7. óta az ausztrál kormány az Izrael melletti határozott és egyértelmű kiállás helyett a gyengeség, a visszafogottság és a megalkuvás politikáját választotta” – áll az Amiháj Csikli vezette minisztérium közleményében.

„A diaszpóraügyi minisztérium birtokában lévő összes jelentés, kutatás és adat azt mutatja, hogy Ausztrália az egyik olyan nyugati ország lett, ahol az elmúlt két évben, október 7. óta a legélesebben és legriasztóbban növekedtek az antiszemita cselekmények”

– közölte a minisztérium.

„A többszöri figyelmeztetést, felszólítást és az illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvételre törekvést ismételten közöny fogadta, miközben a kormány folytatja a megalkuvás politikáját a gyűlöletet, Izrael lerombolását és a zsidó nép létezéshez való jogának tagadását hirdető dzsihadista elemek és mozgalmak irányában” –hangsúlyozta az izraeli diaszpóraügyi minisztérium.

„Mélyen megrázott a szörnyű támadás a zsidók ellen Sydney-ben, egy hanukai eseményen. A borzalmas jelenetek az október 7-i mészárlásra emlékeztetnek”

– közölte Arije Deri, a keleti ultraortodoxokat tömörítő Sasz párt elnöke.

Kiemelt kép: Jichák Hercog izraeli államfõ a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában tartott sajtótájékoztatón 2025. február 18-án. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)