A kötelező sorkatonaság bevezetése után a munkaidőt is növelnék a németek

A Focus magazin „Machtmenschen” című podcastjában a védelmi képességek megerősítésének szükségességére hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint Németországnak gondoskodnia kell arról, hogy egy esetleges támadás esetén mind a polgári, mind a katonai védelem folyamatosan működőképes maradjon. Megítélése alapján mindez nem valósítható meg pusztán önkéntes alapon – írja a Welt.

Stahl hangsúlyozta, hogy alapvetően védelmi szempontból működőképesnek tartja a Bundeswehrt (német hadsereg), ugyanakkor szerinte ezt a képességet sürgősen tovább kell „javítani”. Ennek kapcsán a vezérőrnagy amellett érvelt, hogy bizonyos társadalmi területeken ismét indokolt lenne a heti 48 órás munkahét bevezetése. Hozzátette, hogy a hadsereg megerősítése nem merül ki abban, hogy „több pénz” álljon rendelkezésre.

A katonákat az újonnan beszerzett eszközök használatára is ki kell képezni, amelyben kulcsszerepe van az „időtényezőnek”. Elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a hadiiparban szintén bevezessék a 48 órás munkahetet.

„Többet kell tennünk. Ez pedig azt jelenti, hogy feltételek nélkül több időt kell a biztonságunkra fordítanunk. Felkészültebbé kell válnunk, és gyorsabban kell bevethető állapotba kerülnünk” – fogalmazott Stahl.

A vezérőrnagy szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök olyan mértékű fegyverkezésbe kezdett, amely már messze túlmutat azon, ami az ukrajnai háborúhoz önmagában szükséges lenne.

Már javában zajlik a felkészülés

Németországban december elején hagyta jóvá a parlament az új katonai szolgálati modellt, amely 2026. január 1-jén lép hatályba. A szabályozás értelmében 2027-től minden 18 éves férfi számára kötelező lesz megjelenni az orvosi alkalmassági vizsgálaton, miközben a katonai szolgálat alapvetően továbbra is önkéntes marad.

André Bodemann vezérezredes, a német hadsereg helyettes műveleti parancsnoka egy friss interjúban arra figyelmeztetett, hogy Németországot egyre nagyobb fenyegetettség éri, ami nemcsak a lakosságra és a vállalatokra ró plusz terheket, hanem közvetlen veszélyt is jelent számukra. Úgy véli, „jogilag ugyan nem vagyunk háborúban, de már nem is békében. Egy hibrid szakaszban vagyunk – amelyet dezinformáció, kibertámadások, kémkedés és szabotázs jellemez”.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock