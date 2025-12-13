Vezércikkben kesergett a Politico azon, hogy az európai emberek hátat fordítottak a baloldalnak

Egy terjedelmes elemzés keretében tárgyalta a brüsszeli Politico az elmúlt évek meghatározó európai választásait, amely kapcsán arra jutottak: hiába tudtak több teret nyerni a centristák Hollandiában, Németországban vagy az Egyesült Királyságban, a szélsőjobboldal erősebb, mint valaha. Az érvkészlet változik, a vád ugyanaz: aki jobboldali, az szélsőséges és megosztó, annak ellenére, hogy a Politico is utal arra az elemzés egésze során: a baloldali politika inkább felerősíti, semmint meggátolja a politikai megosztottságot.

A Politico az Európai Néppárt németországi győzelmének felidézésével kezdi az elemzést – amelyen a pártcsaládhoz tartozó uniópártok (CDU/CSU) 30 százalékkal 29 helyet szereztek az európai törvényhozásban –, és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének októberi újraválasztásakor elmondott szavait is idézi: „Többségben maradt a közép egy erős Európáért, amely döntő jelentőségű a stabilitásra nézve.”

„Más szavakkal, a közép továbbra is tartja magát”

– mondta Ursula von der Leyen. A régi-új elnök ezzel egy második világháború utáni terminusra utalt, amelynek hátterére később még bővebben is kitérünk. Azonban lássuk először, milyen politikai tendenciákat is vélt felfedezni a Politico.

Brüsszel üzenőfüzete kicsit rossznéven vette, amikor Trump nyíltan beszélt Európa hanyatlásáról

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát taglaló dokumentumban az európai térséggel kapcsolatban azt írták, az európai országok a civilizációs megsemmisülés kilátásával néznek szembe. Továbbá, az ukrajnai háborúra való tekintettel pedig kifejtették, hogy Washington Moszkvával a stratégiai stabilitás megteremtésére fog törekedni. Válaszul, a mostani elemzésben névtelen forrásokra hivatkozva

a Politico elkezdte autokráciaként emlegetni a modern képviseleti demokrácia bölcsőjét, az Egyesült Államokat.

Ennek ellenére a Politico figyelmét sem kerül el az a soktényezős válság, amely valóban teret ad a patrióta erők megerősödésének szerte Európában:

a közbiztonság romlása,

az illegális bevándorlás által támasztott kulturális és civilizációs hanyatlás,

az európai gazdasági teljesítmény romlása.

Az európai közbiztonság és az illegális bevándorlás elleni fellépés iránti összeurópai igény növekedésével kapcsolatban kiemelték a brit migrációs helyzetet, valamint a Louvre kirablását. Nagy-Britanniával kapcsolatban arról írtak, 2025. januárja és májusa között 14 800 illegális határátlépési kísérletet regisztráltak, ez a szám többéves összehasonlításban is rekordnak tekinthető.

A Louvre kirablása Franciaországban pedig úgy kötődik a közbiztonsághoz a Politico szerint, hogy az eset rávilágított a francia biztonsági helyzet radikális romlására. Politikai következmény: mindkét országban a patrióta erők jutottak az élre a legfrissebb közvélemény-kutatásban, Nagy-Britanniában a Nigel Farage vezette Reform UK, Franciaországban pedig az immár Jordan Bardella vezette Nemzeti Tömörülés.

Mindkét esetet a középpártok számára megalázónak tartja a Politico, mégpedig több szempontból. Nagy-Britanniában Keir Starmer vezetésével a Munkáspárt révén a középpártok nyerték az utolsó országos választást, Franciaországban pedig az európai parlamenti választás hatására Emmanuel Macron előre hozott választásokat írt ki, amely permanens kormányválsághoz vezetett, valamint a leköszönő elnök – Macron ugyanis többször nem indulhat az elnöki hivatalért – népszerűségének leamortizálódásához. A brit bevándorlási helyzet bemutatásával kapcsolatban az egyik Londontól 110 kilométerre lévő kisváros példáját mutatja be, amelyet a brit politikai fősodor elhanyagolt, a helyiek ezért Nigel Farage támogatása mellett döntöttek. A mainstream pártokban való csalódottság mellett azonban van egy másik szempont is. Látleletet ad arról, ahogy a vidéki Anglia úgy érzi:

egy idegen, közel-keleti kultúra befészkeli magát az országba, a keresztény lakosság pedig kisebbség lesz a saját hazájában.

Az egyik nyilatkozó odáig ment, hogy mérgében nyíltan rasszistának nevezte magát, ezért például Kemi Badenochra sem akar szavazni, a konzervatívok helyett pedig a Reform UK-t támogatja. A férfi attól tart, hogy hamarosan az ország „tele lesz muszlimokkal, akik kib…tul fellázadnak ellenünk”.

A gazdasági teljesítmény romlásával kapcsolatban pedig ugyancsak Franciaországot hozza fel példaként a Politico, utalva a kormány nyugdíjkorhatár emelésére vonatkozó tervével szembeni társadalmi felháborodásra, valamint a pénzügyi világ részéről érkező elutasítására. Az elemzés a német helyzettel foglalkozik a legrészletesebben, amellyel kapcsolatban

egyszerre ostorozzák Friedrich Merz német kancellárt, amiért engedményeket akart tenni a szerintük szélsőjobboldali politika irányába, másrészről aggodalmaskodnak az AfD előretörése miatt.

Friedrich Merz és a vörös-fekete koalíció tűzfalpolitikájának teljes összeomlásaként emlegetik Németországot, amiért a bevándorlás megállításában erélyesen akartak csak kommunikálni, de a tettek és az intézkedések ettől már elmaradtak.

A közép szükségszerűen liberális vagy baloldali, aki ennek ellentmond, az a szélsőjobboldallal van

Amikor az Európai Bizottság elnöke beszédében kijelentette, hogy „a közép továbbra is tartja magát”, akkor arra az antifasiszta doktrínára utalt, amely a németországi náci párt felemelkedését a középosztályt képviselő politikai erők kései 1920-as évek idején történt összeomlásában vélte felfedezni. A Politico ha nem is írta le nyíltan, de ezzel gyakorlatilag ki is mondta az elemzés tételmondatát, amely a későbbiekben többször is visszatér:

aki nem a bevándorlás és háborúpárti baloldalt támogatja, az a szélsőjobboldallal van.

Ezen az sem segít sokat, hogy a formalitás kedvéért ugyan, de megkülönböztetik egymástól a kemény jobboldali és a szélsőjobboldali pártokat, mivel több sebből is vérzik a két jelző használata. Először is azért, mivel az elemzés egy pontján indirekt módon még magát a bizottság elnökét is támadják, amiért a lap szerint szélsőjobboldali képviselőkkel szavaznak együtt a néppártiak az EP-ben. A portálnak nem is kellett sok, máris elővette a „Hitler-kártyát”, szerintük ez az európai pártpolitikai taktika hasonló azokhoz a politikai folyamatokhoz, amelyek a nemzetiszocialista diktatúra kiépülését megalapozták. Ennek a politikai stigmának a használatát egyébként a baloldali politikacsinálás sarokkövének tekintett értéksemlegesség elvének legmeghatározóbb kritikusa, a zsidó származású konzervatív amerikai filozófus, Leo Strauss is elítélte, aki azt vallotta:

az ellenfél „lenácizásával” nem lehet ellehetetleníteni a politikai vitákat.

Másodszor pedig is azért, mivel teljesen mondvacsinált módon – sokszor saját magának ellentmondva – használja a kemény és szélsőjobboldali jelzőket az egyes vezető jobboldali pártokra a portál. A Politico interaktív térképén például a francia Nemzeti Tömörülést, a szlovák Smer – SD-t vagy a magyar Fidesz–KDNP szövetséget még kemény jobboldali pártokként azonosítja, majd két bekezdéssel később Orbán Viktort az uniós politika „szélsőjobboldali rosszfiújaként” emlegeti a lap.

2026: a patrióta áttörés betetőzése vagy liberális visszaforgatás? – Célkeresztben Magyarország

A magyar helyzet több szempontból is figyelemre méltó az elemzésben, mivel a brüsszeli Politico – bár ez nincs így kimondva, de utalnak rá – a Magyar Péter vezette Tisza Pártban látja a lehetőséget arra, hogy új lendülethez juthassanak a szerintük középutas, valójában liberális és sok esetben szélsőbaloldali nézeteket valló európai politikai formációk. Ennek fényében tehát az európai pártpolitika vonatkozásában

a 2026-os magyar országgyűlési választás tétje az, hogy a patrióta áttörés kiteljesedhet-e, vagy megnyílik az út a liberális visszaforgatás számára.

Ugyanakkor az elmúlt évek választásai eredményeinek fényében a Politico sem túl optimista, pláne akkor, amikor mindezt összehasonlítja a holland és az amerikai választások eredményeivel. Hollandiában a Geert Wilders vezette Szabadságpárt ugyan választást veszített a Rob Jetten vezette progresszív D66-tal szemben, ugyanakkor megmaradt az ország legnagyobb pártjának. Donald Trump 2024-es történelmi visszatérése óta az európai liberális-baloldali politikai elit túlélő és permanens pániküzemmódban van. Mindez összefügg az elemzés másik kimondatlan, de jelen lévő tételmondatával.

A liberális-baloldali pártok mindig is a politikai megosztottság ellensúlyaként akarták láttatni magukat, most mégis ezek a pártok szolgálják a legnagyobb mértékben ezt a megosztottságot.

A magyar választás tehát ezért is lesz kulcsfontosságú. Ha megőrzi vezető helyét a Fidesz–KDNP, azzal hozzájárulhat egy korábban nem tapasztalt, új európai egységpillanat megszületéséhez. A Tisza Párt hatalomra jutásával ellenben folytatódhat Európa politikai szétforgácsolódása.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)