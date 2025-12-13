Orbán Viktor egyedül harcol az EU őrült háborús uszítóival – filmhőssel illusztrálta üzenetét Putyin különleges megbízottja

A Trónok harca című sorozat egyik ikonikus jelenetével ábrázolta Vlagyimir Putyin különleges megbízottja Orbán Viktor szituációját az Európai Unióban. Kirill Dmitrijev szerint a magyar miniszterelnök az, aki „megvédi az EU jogi és pénzügyi rendszerét az őrült EU-bürokratikus háborús uszítóktól”.

„Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, mint Jon Snow a Trónok harca című sorozatból, megvédi az EU jogi és pénzügyi rendszerét az őrült EU-bürokratikus háborús uszítóktól – harcol ellenük a migráció csökkentése, a versenyképesség növelése, valamint a józan ész, az értékek és a béke helyreállítása érdekében” – írta X-oldalán, majd bejegyzése végén hangsúlyozta, közeleg a segítség, ami jól illeszkedik a megosztott jelenet utolsó pillanataihoz, amikor Havas Jon éppen időben kapja meg a támogatást, még mielőtt az ellenfél megérkezne

„A segítség közeleg, miközben az orosz központi bank pert indít az Euroclear ellen”

– fogalmazott.

Az unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott, az orosz állam tulajdonát képező vagyon található, ebből 183 milliárd eurónyit a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel. Az orosz központi bank most azért indított pert a cég ellen, mert Moszkva szerint ez megakadályozza, hogy a jegybank szabadon rendelkezzen saját pénzeszközeivel és értékpapírjaival, ami számottevő kárt okoz számára.

