Megtámadott egy orosz drón egy török civil hajót az ukrán haditengerészet szerint

A közlemény szerint a hajó a gabonaszállításokra létrehozott tengeri folyosón haladt Egyiptom felé napraforgóolaj-szállítmánnyal. A támadást a nyílt tengeren, Ukrajna kizárólagos gazdasági övezetében hajtották végre, de az ukrán légvédelmi rendszer hatókörén kívül – emelte ki a haditengerészet. A hajón 11 török állampolgár tartózkodott. A támadás következtében a legénység nem sérült meg, és a hajó tovább halad Egyiptom felé.
„Oroszország durván és cinikusan megsérti a nemzetközi tengerjogi normákat. Az ilyen cselekmények közvetlenül ellentétesek a hajózási szabadság alapvető elveivel”
– hangsúlyozta közleményében a haditengerészet.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/EUNAVFOR ASPIDES)