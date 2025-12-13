Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Megtámadott egy orosz drón egy török civil hajót az ukrán haditengerészet szerint

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.13. 20:13

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Egy orosz drón célzott támadást intézett szombaton a VIVA nevű török hajó ellen a Fekete-tengeren – közölte az ukrán haditengerészet sajtószolgálata.

A közlemény szerint a hajó a gabonaszállításokra létrehozott tengeri folyosón haladt Egyiptom felé napraforgóolaj-szállítmánnyal. A támadást a nyílt tengeren, Ukrajna kizárólagos gazdasági övezetében hajtották végre, de az ukrán légvédelmi rendszer hatókörén kívül – emelte ki a haditengerészet. A hajón 11 török állampolgár tartózkodott. A támadás következtében a legénység nem sérült meg, és a hajó tovább halad Egyiptom felé.

„Oroszország durván és cinikusan megsérti a nemzetközi tengerjogi normákat. Az ilyen cselekmények közvetlenül ellentétesek a hajózási szabadság alapvető elveivel”

– hangsúlyozta közleményében a haditengerészet.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/EUNAVFOR ASPIDES)

dróntámadáshaditengerészetorosz–ukrán háború OroszországTörökországUkrajna

Ajánljuk még

 